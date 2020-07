De 36 a 17 euros: así es la oferta 'flash' de Amazon de hoy en unos auriculares 'bluetooth' con cinco horas de autonomía

Cuando estudias, cuando lees un libro, durante el trayecto al trabajo o cuando te estás preparando para un plan, la música siempre te acompaña. ¡Pero si hasta tienes un altavoz en la ducha para cantar a voz en grito mientras te enjabonas! Así, tienes una playlist especial para cada ocasión y no puedes salir de casa sin tu equipo de reproducción de música. En cuanto al modo de escucharlos, has probado los diferentes auriculares que existen en el mercado, desde los clásicos de diadema hasta lo más novedosos earbuds inalámbricos. Estos últimos te han convencido por la comodidad de no tener que estar desenredando cables cada vez que los vayas a usar, además de por su buena calidad de sonido.

Por ello, y tras probar varios, te has decidido a ir en busca de un modelo que se adapte a ti y a tu música y tienes muy claro qué prestaciones buscas en tus nuevos auriculares inalámbricos. Además de que tengan un buen sonido, deben tener una autonomía suficiente para el uso diario que les vas a dar, además de que deberían ser resistentes al agua y al sudor para que, así, puedas incluirlos en tus rutinas deportivas ya que, aunque ahora practicas menos ejercicio por las vacaciones, sabes que, con la llegada de septiembre, no vas a tener excusas. Además, te gustaría no tener que invertir demasiado dinero para conseguirlos

Si estás en esta situación, nos alegra decirte que... ¡hoy puede ser tu día! Buceando en el catálogo de ofertas flash de Amazon, hemos dado con unos auriculares que cumplen con todas las premisas anteriores y que, además, están al 53% de descuento. Se trata del modelo de la marca Dudios que, de costar 36 euros han pasado a apenas 17. Eso sí, la oferta solo está disponible durante las próximas horas y en unidades limitadas ¿Seguro que vas a dejarlos pasar?

Estos auriculares tienen hasta cinco horas de autonomía. Amazon

Por qué decir sí a esta oferta

Autonomía de hasta cinco horas . Este dispositivo cuenta con una autonomía de entre 4 y 5 horas de reproducción continua de música con una sola carga. Además, el estuche de carga aumenta la autonomía de este modelo.

. Este dispositivo cuenta con una autonomía de entre 4 y 5 horas de reproducción continua de música con una sola carga. Además, el estuche de carga aumenta la autonomía de este modelo. Encendido automático. Olvídate de botones y de pulsar más o menos tiempo para apagar o encender. Estos auriculares se encienden automáticamente al sacarlos del estuche y se apagan al meterlos.

Olvídate de botones y de pulsar más o menos tiempo para apagar o encender. Estos auriculares se encienden automáticamente al sacarlos del estuche y se apagan al meterlos. Gran calidad de audio . Con su tecnología ‘bluetooth’ 5.0, este dispositivo proporciona una gran calidad de audio estéreo además de una transmisión rápida y una conexión estable sin interferencias.

. Con su tecnología ‘bluetooth’ 5.0, este dispositivo proporciona una gran calidad de audio estéreo además de una transmisión rápida y una conexión estable sin interferencias. Modo juego. Los cascos de Dudios son aptos para ‘gamers’, ya que están diseñados para evitar el retraso en los auriculares para que la sincronización entre la imagen y el sonido sea perfecta. Para activarlo, basta con hacer clic tres veces sobre el botón derecho del auricular.

