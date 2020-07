Tu horóscopo diario: viernes 31 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 31 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy estarás mucho mejor si te alejas del bullicio y no te dejas llevar por ninguna clase de barullo o de gente ruidosa. Así tendrás más fácil acabar algo que tienes entre manos o preparar una cena íntima que te va a resultar mucho más deliciosa de lo que te imaginas.

Tauro

No hay nadie que deba decirte qué es lo mejor para ti. No debes dejar que te sermoneen, y aunque alguien de la familia lo haga con la mejor de las intenciones, dile amablemente que respete tus decisiones. Si lo haces con claridad pero sin enfado, ganarás la partida.

Géminis

Vas a vivir un momento muy agradable esta noche, quizá en una cena en la que te vas a sentir entre personas muy queridas o que alguien te dedica especialmente. Debes recordar a alguien que ya no está, pero eso no significa que caigas en la tristeza.

Cáncer

No es necesario en absoluto que te creas lo que los demás digan o piensen de ti. Tu eres quien sabe la verdad sobre ti y eso es lo que debes tener claro hoy. Por la noche sentirás cierto cansancio. Duerme más y no pienses en ello, no te conviene.

Leo

No es momento para buscar aventuras extravagantes, ya que la seguridad es lo que más tiene que pesar en tu ánimo a la hora de hacer cualquier cosa. Puedes pasarlo bien igualmente sin exponerte en nada. Un amigo o una amiga te lo hará ver, escúchale.

Virgo

Algún familiar va a pedirte que le eches una mano en algo y no te podrás negar a hacerlo. Esto te supondrá que no podrás cumplir con lo que habías planeado, probablemente al salir del trabajo. Asúmelo porque debes estar a su lado ahora.

Libra

Si hay algo que ves que no te parece bien o hay cierta persona en el trabajo que te está presionando demasiado, no es cuestión de callarse y seguir aguantando. Recuerda que conseguir el respeto es fundamental y debes hacerlo ver claramente en ese terreno.

Escorpio

Hay un asunto hoy que te preocupará bastante porque hay alguien muy cercano a quien no ves del todo bien. Intenta hablar con él o con ella y ver cómo puedes ayudarle a salir de la situación, que es algo complicada, pero tu apoyo es fundamental.

Sagitario

Luchas aún contra algo que crees que no puedes cambiar, pero no es cierto y si te lo propones, encontrarás la clave para hacerlo más temprano que tarde. El éxito no anda demasiado lejos. Es cuestión de que no cierres los ojos a lo que llega.

Capricornio

Las relaciones sociales se te darán bien hoy, aunque es cierto que tendrás que hacer un pequeño desembolso para estar ahí y seguir en contacto con ciertas personas que te interesan en varios sentidos. Pero es una inversión y así lo has de ver.

Acuario

Ese pequeño paso que das te va a suponer un aumento de seguridad y confianza en tus posibilidades. Alguien te da una respuesta favorable que te trae mucha alegría y ganas de seguir luchando. No te importará estar solo o sola en esa lucha.

Piscis

Si puedes, lo mejor que debes hacer hoy es estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ella y de todo el inmenso caudal de belleza y fuerza que te puede aportar. La compañía también será grata y en cualquier caso, respira hondo para llenarte de lo que te rodea.