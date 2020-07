Simón ve "preocupantes" algunos brotes y alerta de "jóvenes graves en la UCI"

Temporeros, reuniones familiares y ocio nocturno. Estos son los principales focos actuales de contagio y, precisamente este jueves, Fernando Simónquiso lanzar un mensaje que cale en esa población joven "más descuidada" y que piensa que el virus no le va a afectar, o no tanto. "Tenemos ahora mismo pacientes jóvenes con cuadros graves en UCI" porque "los grupos vulnerables son más jóvenes".

Y es que estos brotes relacionados con el ámbito social son "mucho más difíciles de rastrear" y, aunque hasta el momento solo había 30 de este tipo, concentran 1.100 positivos. Esta cifra es muy alta si se tiene en cuenta que el 75% de los 483 brotes que hay activos cuentan con 10 o menos casos. Es por ello que la edad media de los enfermos sigue bajando: "Si en marzo y abril se situaba en 62 años en hombres y 61 en mujeres, en el último mes ha sido de 45 y 41". No obstante, durante las últimas semanas, es aún más baja y apenas pasa de los 30. "Esto no quiere decir que no haya mayores infectados", advirtió Simón.

Algunos brotes son "preocupantes", pero es que "el virus no desaparecerá hasta que tengamos vacuna". Y tampoco dejarán de aumentar unos positivos diarios que España suma de mil en mil. Hasta 1.229 registró el Ministerio de Sanidad, desde las 14.00 h del miércoles a las 14.00 horas de este jueves. Y en los últimos siete días murieron 10 personas.

Comunidad de Madrid

Justamente la Consejería de Sanidad madrileña ha notificado el deceso de dos contagiados en su informe diario, que registra los datos de la jornada anterior (en este caso, del miércoles). En el mismo se ve un ascenso de los nuevos positivos, hasta los 219 (225 según Sanidad), la primera vez en esta ‘nueva normalidad’ que la Comunidad llega a los dos centenares en 24 horas. No obstante, el número de brotes activos sigue en estable, con 13. En los hospitales madrileños han ingresado 13 nuevos afectados, con lo que hay ahora 154 pacientes Covid, 31 de gravedad.

Andalucía

Cuatro nuevos brotes han elevado la cifra total en Andalucía a 43, 33 en fase de investigación y 10 de control. De los registrados este jueves, dos se originaron en Málaga (uno en la Costa del Sol, con 6 afectados; y otro en Málaga capital, con 7), uno en el Poniente almeriense con 4 casos y otro en el distrito Sevilla sur con 6. Además, se ha dado por superado un brote con 31 positivos en Almería, informó la Consejería de Salud, que sumó también 118 nuevos casos en 24 horas.

Comunidad Valenciana

El Consell ha informado de 235 nuevos positivos –por los 105 de Sanidad–, con 135 en Valencia, 64 en Alicante y 17 en Castellón. Y 19 de ellos estaban a última hora de este jueves sin asignar. Se halló un nuevo brote en el municipio valenciano de Chiva ligado al ámbito social, y se halló relación entre seis detectados con origen en la ciudad de Valencia, que pasan a ser un único foco con 33 afectados.

Cataluña

Junto a Aragón, aglutina el 70% de los brotes activos en España, según Sanidad. No obstante, estas cifras difieren de las trasladadas por el Departamento de Salud catalán, que solo este jueves (con datos de un día antes) informó de 1.898 positivos por los 121 que trasladó el ministerio, y seis muertos. Pese a lo dramático, desde el departamento aseguran que existe una tendencia a la estabilización, tanto en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana como en Lleida y sus comarcas, que han comenzado su propia desescalada.

Aragón

Las residencias son el foco más preocupante en esta comunidad y a muchas su acceso ya está restringido tras contabilizar casos (hasta 112) en 45 de ellas. En lo que respecta a nuevos positivos, la comunidad ha comunicado 357 en 24 horas (211 en la provincia de Zaragoza, 111 en la de Huesca y 35 en la de Teruel) y 15 muertes en siete días.

Más positivos en otras CC AA

Castilla y León ha notificó este jueves 69 nuevos positivos y 15 brotes activos en total, además de un fallecido en Salamanca; Murcia informó de 75 nuevos casos, Navarra de 61 y Galicia, de 22.