El PSOE critica la actitud "grosera e impropia" de Mañueco y cree que tendrá que volver a la comisión de las eólicas

Así lo ha expresado la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y procuradora en las Cortes, Ana Sánchez, tras la comparecencia de Mañueco en la Comisión de investigación en las Cortes sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, los terrenos de Portillo, el edificio de Soluciones Empresariales y las oficinas de la Junta en el exterior.

Sánchez ha calificado de "absolutamente decepcionante" la comisión, en la que ha asegurado que ha ocurrido lo que "sabían" que iba a suceder, "que el presidente iba a intentar lavarse las manos con la corrupción que durante décadas ha asolado a los gobiernos de la Junta".

En este sentido, ha explicado que se han encontrado con un presidente "que no ha estado a la altura, que ha tenido una actitud absolutamente impropia", "que ha rozado la grosería y el ataque personal" con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, José Francisco Martín, y ha recordado que "quien dice ser el presidente de la Junta" es quien acude a dar respuestas sobre corrupción de altos cargos y no el portavoz socialista.

Sánchez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha lamentado "la actitud absolutamente impropia de un presidente" y ha incidido en que, "con las diferencias ideológicas que a uno le marcan con respecto a los adversarios", les ha parecido que está "a años luz" de su predecesor, Juan Vicente Herrera, "en altura política, en saber estar".

Asimismo, ha aseverado que no ha estado "a la altura de los castellanos y leoneses" como en su día, desde la diferencia política, sí estuvo Herrera, que ha recordado que también compareció en una comisión "sin faltar al respeto, sin perder los papeles como ha rozado Alfonso Fernández Mañueco con el portavoz socialista".

Por otro lado, con respecto al contenido, ha afirmado que Fernández Mañueco ha venido "a consumar el boicot absoluto a la comisión", a no dar "una sola respuesta" en lo que ha asegurado que es una "maniobra deliberada para tratar de tapar la corrupción que saqueó esta comunidad autónoma, con distintas tramas corruptas encausadas en los tribunales, les guste o no les guste".

Además, ha criticado que no haya sabido responder, que dijera que no conocía o no sabía quienes eran aquellos con los que ha afirmado que compartió Consejo de Gobierno y ha criticado que se crea "sus propias mentiras" al llegar a decir que no puede dar respuestas "porque forma parte de un Gobierno nuevo, cuando lleva desde 2001 en el Consejo de Gobierno".

Sánchez también ha apuntado que hasta 2007 fue consejero de la Presidencia y, sin embargo, ha puesto "en un serio brete" a los delegados territoriales "para tratar de eximir sus responsabilidades".

La procuradora socialista ha insistido en la "actitud grosera e impropia" de Fernández Mañueco, quien considera que tiene que dar respuesta a castellanoleoneses y, si quiere "velar por la limpieza, decencia y salud democrática de las instituciones", "tiene que decir la verdad".

Tras sus afirmaciones este jueves, Ana Sánchez ha augurado que "después de sus mentiras", que "no engañan", temen que tendrá que volver porque lo ocurrido "además de no haber sido útil" y ser "decepcionante" le ha "comprometido bastante".

"Mañueco ha venido a reivindicarse, a tratar de tapar el complejo que tiene como presidente tras perder estrepitosamente las elecciones y lo es en virtud del pacto de la rapiña. Lamentamos profundamente que esté acomplejado como presidente, pero este es un asunto muy serio y probablemente tendrá que volver más pronto que tarde", ha agregado.

AGRADECIMIENTO DE CS

Por su parte, el portavoz de Cs en la Comisión, Javier Panizo, ha mostrado la satisfacción del grupo con el inicio de las comparecencias con el presidente de la Junta, al que ha agradecido que haya respondido "con sinceridad" y a todas las preguntas.

Panizo ha señalado que la Comisión "no es un tribunal pero sí exige responsabilidades tanto morales como políticas" y ha agregado que la comparecencia es el punto de partida que "obliga a seguir investigando", tras lo que ha afirmado que si se está en el inicio de las comparecencias es por la "insistencia" de Cs para pedir que "no se bloqueara bajo ningún concepto".

Además, ha suplicado al PSOE que "deje de hacer paripé" y un "teatrillo" al que les tienen acostumbrados porque está "bloqueando por saturación" la comisión, al acudir con 60 preguntas, que para "hacer un paripé no tiene mucho sentido". Además, cree que es "la mejor defensa" para el compareciente porque le están entregando sus líneas argumentales por adelantado, ya que le han hecho partícipe de sus preguntas el día anterior, por lo que "poca sospresa" para él.