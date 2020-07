Mañueco achaca su citación ante la Comisión a una estrategia del PSOE y no al interés de esclarecer los hechos

Así lo ha indicado este jueves para concluir su comparecencia en las Cortes ante la Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en la Comunidad, y tras responder a las preguntas del procurador socialista José Francisco Martín.

Aunque, según ha recordado, "poco o nada tenía que aportar", Mañueco ha confesado haber comparecido con el "mejor ánimo" y con un "profundo respeto" a instituciones democráticas, pero ha pedido también a los socialistas que "dejen de sembrar la sospecha porque sí y de alentar causas que manchan la imagen de Castilla y León".

Asimismo, les ha acusado de estas pendientes de sus pequeñas cositas y de su "erre que erre perpetuo" y "olvidándose del futuro de la tierra". Por ello, ha recomendado al PSOE que "supere" que Mañueco es presidente "porque así lo quieren las Cortes, que son la expresión de la voluntad de la Comunidad" y ha insistido en que el suyo es un gobierno "transparente, honesto y austero que impulsa modernización y la transformación de esta tierra".

Por su parte, Martín ha recordado al dirigente autonómico que su comparecencia se ha solicitado no solo como actual presidente de la Comunidad sino como responsable "durante toda la etapa de saqueo".

"Usted estuvo ahí siempre y ahora mismo es usted quien tiene más información acerca de lo que pasó y probablemente de lo que siga pasando", ha incidido antes de acusar al PP y la Junta de poner "todas las trabas para que esto no sea posible y para que nadie se entere nuca de lo tratado en esta Comisión".

"No se va a ir de rositas y todos ustedes lo van a acabar pagando; usted siempre ha estado ahí y es inútil que niegue su participación", ha advertido el procurador socialista antes de preguntar a Mañueco si ha cobrado o recibido regalos relacionados con la llamada 'Perla Negra', el polígono de Portillo, las oficinas de la Junta en el extranjero o la trama eólica.

En su intervención, Mañueco ha negado haber recibido ningún regalo o dádiva por estas empresas y se ha confesado sorprendido por que Martín le hable de "decir la verdad" cuando este tuvo que retractarse tras verter "graves acusaciones" a miembros del PP sobre la comisión de delitos: "Usted mintió; era usted el que estaba ahí".

"No he tenido nada que ver en este proceso judicial porque no me ha citado nadie. Me habla de faltar a la palabra, es sorprendente que diga usted eso", ha aseverado el presidente autonómico.

En la misma línea, Mañueco ha insistido en que nunca tuvo responsabilidades en la Consejería de Economía, que era la que tenía estas competencias ni tampoco en la de Medio Ambiente "por más que el PSOE se esfuerce". "Para perlas sus preguntas y para negra su intervención", ha zanjado Mañueco en respuesta a Martín.

"Usted sabe que yo no estaba allí", ha reiterado el presidente para recalcar que es "completamente ajeno" a los hechos investigados. De igual modo, ha defendido su "honestidad y honorabilidad" así como su voluntad inequívoca de sustentar la Junta sobre "principios éticos irreprochables, confianza en el Estado de derecho, en que los procesos abiertos acabarán por esclarecer los hechos y en que recaerá sobre los condenados el peso de la ley".