María Patiño estalla contra Rafa Mora, le llama "panoli" y las redes lo celebran: "Pasaste selectividad y se te fue la olla"

María Patiño y Rafa Mora han protagonizado este jueves una monumental bronca en Sálvame. Y es que el tertuliano ha insistido en desmentir unas informaciones que la periodista estaba defendiendo en el plató, lo que ha provocado que ésta haya estallado contra él llamándolo "panoli".

La colaboradora ha explicado que el motivo de la enemistad entre Kiko Matamoros y su hija Anita se debe a una tercera persona: Marta López Álamo. Al parecer, la novia del tertuliano y su hija no se llevan especialmente bien. De hecho, Patiño asegura que la pequeña del clan Matamoros se negó a que atendieran a la modelo en la peluquería que suele frecuentar.

Sin embargo, Mora ha desmentido los datos que estaba aportando su compañera, diciendo que la habían "engañado" y "manipulado". Por ello, la tertuliana no ha aguantado más. "Me voy de este plató, no voy a permitir, después de tantos años de profesión, que venga este panoli... ¡Aquí te quedas, panoli!", ha exclamado, visiblemente molesta.

"Me parece genial, no voy a permitir que me insulte nadie", se ha quejado el valenciano. No obstante, Patiño ha vuelto a señalarlo: "Que te lo curres, a ti no te lo voy a permitir que no eres nadie", le ha dicho, a lo que ha añadido: "Yo me lo curro, tú has aprobado la selectividad y se te ha ido la olla, supera los complejos".

El monumental enfado de la presentadora de Socialité ha generado una oleada de comentarios en Twitter, donde "Rafa Mora" se ha convertido en trending topic. Además, Lydia Lozano se ha unido a su compañera y lo ha llamado "tonto".

"¡Aquí te quedas, panoli!", ha dicho Patiño a Rafa Mora dejando el plató https://t.co/xlRTUxlEVA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 30, 2020

Maria Patiño ha llamado pantuflas y panoli a Rafa Mora??#yoveosalvamepic.twitter.com/3yq1PWbQ2F — Marina🏀❤️🧜‍♀️ (@MaRiNaAiNhOa_) July 30, 2020

Rezando a San Lydia para que manden de vacaciones a Rafa Mora.#yoveosalvamepic.twitter.com/yOdA9PDbxV — Ⲃⳙⲥⲁⲛⲉⲅⲟ ⚡ (@Bucanero_x) July 30, 2020

Lydia Lozano hundiendo a Rafa Mora.

El contenido que merecemos. #YoVeoSálvamepic.twitter.com/ZctBmPteUK — Meg 🌼 (@diosameg) July 30, 2020

María Patiño a Rafa Mora:"Te quieres callar la boca,vete a hacer deporte"#yoveosálvamepic.twitter.com/Ij9S2XKQad — Rafael García López 📺💻 (@RafaelGarciaLAF) July 30, 2020