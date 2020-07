Simón pide disculpas al sector turístico que exige su dimisión pero matiza: "Mi puesto depende de mis superiores"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido disculpas este jueves en rueda de prensa al sector turístico por sus declaraciones del pasado lunes donde afirmó que, si países como Reino Unido o Bélgica limitan el turismo con España, es "un problema que nos quitan".

Simón ha afirmado que "si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho. Mis disculpas", aunque también ha matizado, respecto a las peticiones de su dimisión, que él es "un funcionario público" y, como tal, "mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores".

Antes de pedir disculpas, el director del CCAES ha querido dejar claro que conoce la importancia del sector. "Yo entiendo que el sector turístico es un sector muy importante para España y no me he cansado de repetirlo en montones de reuniones y de ruedas de prensa", ha afirmado.

"España tiene un parte importantísima de su economía que se basa en el turismo y eso yo creo que es obvio", pero ha añadido que los "los riesgos se tienen que valorar y se tienen que valorar de la forma adecuada".

Con estas palabras, el epidemiólogo ha tratado de explicar que no se trata de evitar que vengan turistas, "pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos a los que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles", en referencia a las ya citadas limitaciones de países como Reino Unido.

Esta intervención la ha finalizado afeando que haya sido preguntado por sus vacaciones en una rueda de prensa de "aspectos técnicos". "Me vas a disculpar, pero eso es mi vida personal y me parece realmente de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión de aspecto técnicos".