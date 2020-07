El enfado de Simón en rueda de prensa al preguntarle por sus vacaciones: "Me parece de mal gusto"

Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha salido este jueves 30 de julio en la rueda de prensa habitual para valorar la situación epidemiológica del país, pero una de las preguntas realizadas por los medios ha desatado la polémica.

En los últimos días, se han publicado diversas fotos en algunos periódicos en los que se veía a Simón disfrutando de una semana de vacaciones en la zona sur de Portugal. En ellas se le veía sin mascarilla paseando por la playa, provocando una avalancha de críticas en redes, e incluso el alcalde de Benidorm se sumó.

Tras ser preguntado por estos asuntos, el epidemiólogo fue claro: "Respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar pero eso es mi vida personal, y me parece realmente de mal gusto que se haya preguntado en una reunión en la que estamos tratando aspectos técnicos".

Tras ser repreguntado, Simón concluyó: "Yo solo he visto una foto, si la gente es medianamente razonable, valorará lo que tenga que valorar, los que sean poco razonables, lo valorarán como quieran". El doctor se refiere a que tan solo se han mostrado algunas fotos, lo cual no demuestra que no llevar la mascarilla fuese su práctica habitual.