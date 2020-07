Illa insiste en que el comité de expertos de desescalada era el equipo liderado por Simón

Según Illa, estos expertos elevaban un informe a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio. Era Illa, en última instancia, quien tomaba la decisión, tras ser informada por Aparicio: "Para evaluar quién pasaba de fase la responsabilidad última es del ministro".

El medio 'Maldita.es' interpuso una denuncia por incumplimiento en materia de publicidad activa ante el Consejo de Transparencia (CTBG), que pidió un informe al Ministerio de Sanidad para que el Gobierno argumentase por qué no está publicando el listado del comité de expertos.

La respuesta del Ministerio, avanzada ayer por este mismo medio de comunicación, es que "no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento".

Tal y como recogía el documento y ha explicado el ministro en su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso este jueves, el procedimiento era el siguiente: "Yo tomaba la decisión en base a informes técnicos de la directora general de Salud Pública. A ella le venía desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias avalado por el doctor Simón con su grupo de expertos".

Así, ha defendido que "no se creó un comité al margen de las administraciones públicas del Ministerio de Sanidad", sino que fueron los funcionarios del CCAES los que argumentaron técnicamente el avance de las fases de desescalada de las comunidades autónomas. "Se hizo con criterios técnicos en un contexto muy difícil", ha sostenido.

Illa ha detallado los distintos comités de especialistas que se formaron durante el estado de alarma. En primer lugar, el Comité Científico, que se reunía semanalmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Illa. También se formó un grupo multidisciplinar, compuesto de economistas, sociólogos o epidemiólogos, para fijar los criterios de la 'nueva normalidad', que estaba liderado por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La diputada 'popular' Cuca Gamarra ha afirmado rotundamente que, en base a las nuevas informaciones periodísticas, "no existe comité de expertos". "¿Había comité de expertos o no? ¿Si no había, quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas y no técnicas. Y cuando se paralizaba el paso de una fase de una comunidad autónoma amparándose en aspectos técnicos, esos expertos no existían. Esto merece una explicación a todos los españoles", ha criticado.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz también se ha preguntado "¿qué pasa con el comité de expertos?". "Porque las cosas existen o no, no hay un estado intermedio. ¿Ha sido una coartada para decir que decisiones políticas eran científicas? Nosotros hemos tendido la mano al Gobierno en momentos difíciles y le pido que haya reciprocidad en la información que se da", ha comentado.