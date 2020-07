La pasarela madrileña mantiene su calendario con desfiles y 'fashion films'

La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid mantiene su calendario del 10 al 13 de septiembre de 2020 con algunos cambios al diseño habitual, pero desfiles en pasarela, fashions films y manteniendo el off.

Una pasarela reducida en la que algunas de las firmas habituales no participarán como Ana Locking, Duyos o The 2nd Skin Co y otras cambian de formato. Tres días de desfiles de diseñadores consagrados que culminarán la 72ª edición, dando paso a los jóvenes talentos de la moda nacional en la jornada de Samsung EGO.

Todo el contenido generado por las firmas, y también por los patrocinadores, podrá seguirse en streaming y en diferido a través de la nueva plataforma digital de la pasarela, alojada en la web oficial de MBFWMadrid, según ha explicado en un comunicado esta tarde la organización.

Andrés Sardá, Angel Schlesser, Agatha Ruiz de la Prada o Custo Barcelona y Pertegaz presentarán sus nuevas colecciones para primavera verano 2021 en un desfile, de la misma manera que Brain & Beast, Devota&Lomba, Dolores Cortés, Hannibal Laguna e Isabel Sanchís, una pasarela en la que se estrenará la diseñadora valenciana Isabel Sanchís.

Domingo Rodríguez, director creativo de Dominnico, Fernando Claro y Malne optan esta edición por mostrar su colección con la proyección de un "fashion film", acompañado de modelos en pasarela, en una puesta en escena más conceptual.

Palomo Spain y Juan Carlos Pajares también se suman a la presentación audiovisual de sus colecciones en esta próxima edición.

En el off de la pasarela presentarán sus propuestas en diferentes formatos diseñadores como Moisés Nieto, Marcos Luengo, Maison Mesa o Pilar Dalbat, entre otros.

Asimismo, la iniciativa Madrid es Moda, organizada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), con el apoyo de Madrid de Capital de Moda, desarrollará, como es habitual en paralelo a la pasarela MBFWMadrid, un conjunto de actividades en distintos puntos de la ciudad, con la moda como protagonista.

Todos los desfiles se llevarán a cabo bajo los "rigurosos protocolos y medidas de seguridad implementadas por IFEMA" para garantizar un "espacio seguro", que irán acompañadas de control de distanciamiento y control de aforo para cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud.