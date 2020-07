Las primeras multas de 100 euros por no llevar mascarilla en Madrid han llegado ya este mismo jueves

Este jueves 30 de julio es el primer día en el que Madrid ha establecido como obligatorio el uso de mascarillas. Por ello, durante el comienzo de la jornada, la policía ha estado muy atenta de hacer cumplir con esta nueva medida.

La nueva orden de la Consejería de Sanidad amplía el uso obligatorio de la mascarilla, la limitación de las reuniones en terrazas a grupos de un máximo de diez personas y las restricciones de horario al ocio nocturno.

El uso de la mascarilla no es exigible al realizar actividad deportiva; durante el consumo de bebidas y alimentos; en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población; en las piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado sin desplazarse y en los centros de trabajo, exclusivamente cuando los trabajadores permanezcan sentados en su puesto de trabajo. Será obligatoria en las anteriores excepciones cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad establecida de 1,5 metros.

Los agentes han pasado gran parte de este primer día advirtiendo a los ciudadanos cuando las llevaban mal puestas, en el brazo o la barbilla, o cuando directamente no las llevaban. Además de advertencias, también han llegado las primeras multas, de 100 euros. Para la noche del jueves, la atención se centra en que los locales de ocio cumplan con la hora de cierre: la 1 y media de la madrugada.