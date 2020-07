La UCO inclou en la trama un empresari que va ocultar fons per a llogar vaixells i avions a Zaplana

La presumpta trama d'Erial inclou entre els seus protagonistes, segons la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), un empresari detingut a Eivissa acusat d'ocultar fons il·lícits per a llogar embarcacions i avionetes per al gaudi de l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre amb el PP, Eduardo Zaplana.

Així es desprén de la documentació que obra en la peça secreta del cas Erial, que s'instrueix en el Jutjat d'Instrucció número 8 de València, i està relacionat amb presumptes irregularitats en adjudicacions de les ITV i del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana a canvi de comissions. En el centre de la trama se situa Zaplana.

De la peça que ha estat declarada secreta durant un mes es desprenen nous noms que suposadament van col·laborar amb el frau i el blanqueig. Es tractaria de l'exconseller d'Indústria amb Zaplana, Fernando Castelló, la seua dona i la seua filla, en relació amb una comissió de 151.000 euros amb la qual es va sufragar la compra de cotxes d'alta gamma i els estudis de la jove; el perruquer de Zaplana per suposadament ajudar a blanquejar fons a través de societats en les quals participava; i un altre empresari detingut a Eivissa.

Aquest últim també està acusat d'un delicte de blanqueig de capitals i d'un altre de falsedat documental, segons li va informar la jutgessa després de ser detingut i donar-li l'oportunitat de declarar, una cosa a la qual es va negar, tal com es desprén de la documentació a la qual ha tingut accés Europa Press.

El paper que va jugar aquest empresari també va ser "clau" per a col·laborar amb la trama, manté Anticorrupció i la pròpia UCO després de la diversa documentació intervinguda en registres domiciliaris i empresarials. "Va participar activament en l'ocultació i transformació dels béns il·lícitament adquirits, permetent el gaudi i inversió dels mateixos per part de Zaplana i l'estructura criminal creada", adverteix el fiscal.

Anticorrupció apunta quatre indicis contra aquest empresari. El primer, el pagament l'any 2009 de 2,2 milions d'euros a la societat holandesa Natland per part de Nuevo Sol Granadella, vinculada a ell, per concepte d'una suposada activitat de consultoria "inexistent". Així, els "ficticis" pagaments d'assessoria s'han convertit en un dels mecanismes "més habituals" utilitzats en els delictes associats amb la corrupció per a justificar formalment el transvasament de diners.

Precisament la societat Natland, segons el fiscal, està vinculada a Zaplana, atés que va ser la destinatària dels diners que tenia en Luxemburg quan va decidir canviar de gestor financer. Es va arribar en aquest cas a un incident concursal que finalment va ser resolt amb l'abonament per part de Natland de 860.000 euros a la massa de creditors. En aquesta negociació va participar "activament" Zaplana i la seua secretària, Mitsouko.

Un altre indici: la participació de l'empresari en l'aprofitament dels guanys de Zaplana en els anys 2009 i 2010 per un import d'una mica més de 210.000 euros per al lloguer de dues embarcacions d'esbarjo perquè les gaudira l'expresident amb els seus amics. L'abonament es va fer des d'una societat d'aquest empresari.

A més, precisament des d'eixa mateixa societat es van desviar en els mateixos anys 50.000 i 25.000 euros a una entitat de Zaplana per treballs de consultoria que "no serien realitzats".

L'embarcació d'esbarjo

El tercer càrrec contra l'empresari seria la utilització d'altres dues societats per a ocultar que Zaplana va adquirir una embarcació d'esbarjo atracada en el port de Marina Greenwich, "on s'adquireixen dos àtics, ocultant també l'origen de part dels diners i la seua titularitat".

Finalment, s'ha trobat entre els anys 2007 i 2010 diferents pagaments per part de l'empresari per al lloguer d'avionetes que van ser utilitzades per Zaplana, "de tal forma que novament s'hauria utilitzat el seu entorn empresarial per a ocultar els fons il·lícits empleats per a aquests lloguers", postil·la el fiscal.

En definitiva, conclou la UCO: "Consten evidències en la causa de les quals es desprén que, a través d'operatives, -l'investigat- hauria abonat en benefici d'Eduardo Zaplana el lloguer de diverses embarcacions, despeses diverses en relació a les mateixes o el lloguer de vols privats; entre unes altres".