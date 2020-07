Dos detinguts per robar ferramentes en camions aparcats en polígons de Xàtiva a València

L'operació 'Sainas' va arrancar davant una sèrie de furts en horari laboral, uns robatoris habituals a l'estiu en els polígons pels quals passa l'A-7, sobretot en el de Silla (València), informa l'institut armat en un comunicat.

Després de les perquisicions i els operatius, els sospitosos van ser identificats i sorpresos in fraganti en un dels polígons mentre portaven les ferramentes per a cometre els robatoris. Són dos homes de nacionalitats algeriana i siriana, arrestats per la seua presumpta implicació en els delictes de robatori en l'interior de camions.

El modus operandi que utilitzaven era portar jupetí reflector i aprofitar-se del descuit dels conductors per a sostraure tot el que podien de les cabines dels camions, sempre en dies laborables i forçant l'accés dels vehicles.

Amb aquesta operació s'han aclarit huit robatoris amb força, encara que la investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions i registres. Les diligències han passat al Jutjat d'Instrucció 3 de Carlet (València).