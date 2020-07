L'Audiència de València absol López Jaraba de malversar en RTVV

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha absolt José López Jaraba, ex-director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), dels delictes de malversació i frau dels quals estava acusat. Jaraba ja va declarar en el juí que solament firmava contractes que eren revisats per "gent molt competent" i va aclarir que ell no s'encarregava de negociar res perquè no era la seua competència.

El tribunal ha absolt així Jaraba dels delictes de prevaricació administrativa, del delicte de malversació de cabals públics, de falsedat documental, del delicte d'administració deslleial i del delicte de frau a l'administració que li atribuïen les acusacions -Generalitat, CGT i Rafael Xambó i uns altres-. La Fiscalia no li acusava i la defensa, exercida pel lletrat David González, també demanava l'absolució.

Les acusacions particular i popular demanaven per a Jaraba fins a set anys de presó i una responsabilitat civil d'1,38 milions. No obstant açò, l'Audiència l'absol en una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem.

López Jaraba, qui va ser director de RTVV en el període comprés entre l'octubre del 2009 i el desembre del 2012, va haver de respondre a les suposades irregularitats en un contracte firmat amb una productora de José Luis Moreno, Alba Adriática, sobre qui va dir en la vista que no el coneixia i que no va intentar beneficiar. I així ho comparteix també l'Audiència.

El contracte controvertit feia referència a la sèrie 'Planta 25', es va firmar el 2007 -abans que ell estiguera en RTVV-, i quan ell va arribar, la Sindicatura va alertar que en una liquidació trobava a faltar 1.700.000 euros a favor de RTVV.

Finalment es va arribar a un acord amb la productora, aquesta va reconéixer el deute i, per a compensar-la, es van entregar uns programes de 'De un tiempo a esta parte'.

L'Audiència estima que conforme a la normativa interna d'aplicació de RTVV als contractes d'adquisició de programes, el contracte va ser precedit de la firma de la sol·licitud de dispensa de la despesa pel cap de producció, per la directora de TVV i pel controller. També va comptar amb l'informe favorable de la Comissió Delegada de la Junta Central de Compres d'RTVV.

Segons el parer del tribunal, no consta cap tipus d'acord entre l'acusat i el legal representant de la productora per a beneficiar la mercantil; així com tampoc s'ha acreditat que Jaraba firmara el contracte per a perjudicar RTVV, ni tampoc que els drets d'emissió dels capítols de 'De un tiempo a esta parte' estigueren sobrevalorats.