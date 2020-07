El musical 'Dirty dancing' volverá al Teatro Olympia de València el 1 de septiembre

La productora Letsgo y el Olympia han estado trabajando con el objetivo de encontrar estas nuevas fechas para ofrecer al público "la oportunidad de poder disfrutar del musical en València, cumpliendo con las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias", destacan en un comunicado.

El musical dio el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y producido por Letsgo. La propia autora del film, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile y consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987. Fue galardonada con diversos premios entre los que destaca el Oscar a la Mejor Canción Original por '(I've Had) The Time of My Life'.

Su puesta en escena en el teatro "mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora incluso añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original", resaltan los promotores de la producción.

El espectáculo vuelve a los escenarios tras su exitoso recorrido por 31 ciudades de la geografía española durante la pasada temporada que culminó en 2018 con récord de cifras. El musical 'Dirty Dancing' llevó a cabo cerca de 700 representaciones y disfrutaron del show más de 600 mil personas.

Antes de su llegada a España en 2016, el musical se estrenó con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney, Australia, convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido récords de taquilla en el West End de Londres.

En su gira por España el show cuenta con música en vivo y se puede disfrutar, asimismo, de la versión original de las fantásticas y memorables canciones de la película, como 'Hungry Eyes', '¡Hey! Baby', 'Do you Love Me?' y '(I've Had) The Time of My Life'.