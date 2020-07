El Pleno de Málaga declara tránsfuga al edil Juan Cassá, quien asegura que va a seguir apoyando al PP

20M EP

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción del PSOE en la que se acuerda declarar tránsfuga al concejal y diputado provincial no adscrito Juan Cassá, que dejó el pasado mayo Ciudadanos -con quien el PP tiene pacto de gobierno-, el cual ha intervenido en la sesión plenaria para aclarar que va a seguir votando al PP. "Me da igual el politiqueo y me da igual todo lo que digan, voy a seguir apoyando a este equipo de gobierno por la estabilidad", ha dicho.