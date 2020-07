La Audiencia de Valencia absuelve a López Jaraba de malversar en RTVV

20M EP

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a José López Jaraba, ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), de los delitos de malversación y fraude de los que estaba acusado. Jaraba ya declaró en el juicio que solo firmaba contratos que eran revisados por "gente muy competente" y aclaró que él no se encargaba de negociar nada porque no era su competencia.