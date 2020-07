Coronavirus.- La Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP cancel·la la seua 30 edició

Els promotors de la carrera han adoptat aquesta decisió "després d'avaluar l'actual situació sanitària i prèvia consulta a totes les autoritats competents". D'aquesta forma, inicien el procediment de contacte amb els 20.000 corredors inscrits per a donar l'opció de triar entre les diferents possibilitats que tenen sobre la seua inscripció, anuncien en un comunicat.

La cancel·lació de l'esdeveniment, després de portar mesos treballant en una "edició històrica", implica "un dur colp a l'organització, que manté el seu total compromís amb el corredor, ja que el bon tracte i preocupació per la salut i seguretat dels 20.000 participants inscrits segueix sent el motor de les nostres decisions per a estar sempre a l'altura".

"També volem vetlar per les millors garanties de celebració de l'esdeveniment per als participants, acompanyants, públic i voluntaris, a més de l'equip organitzatiu, la qual cosa no és possible garantir ara mateix", expressen els impulsors de la prova.

La setmana vinent tots els corredors inscrits rebran en el seu correu les instruccions per a poder triar entre les diferents opcions sobre la seua inscripció 2020. La primera d'elles és canviar inscripció per una plaça per a l'edició el 2021 (24 d'octubre 2021).

Així mateix, podran sol·licitar la devolució del cent per cent del cost de la inscripció (excepte l'aportació solidària voluntària, que serà destinada com estava previst a PayaSOSpital, entitat solidària d'enguany); o renúncia a l'import d'inscripció a la prova com a compromís amb l'organització, que es ressent de la suspensió d'un esdeveniment en el qual porta treballant mesos. "Darrere de la Mitja Marató València hi ha un nodrit grup de persones i empreses que treballen durant tot l'any", afirmen.