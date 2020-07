CSIF cree "decepcionante" el plan de prevención en centros de educación y pide a Educación que lo reelabore

El sindicato cree que "no ofrece las necesarias garantías de seguridad" e insta a hacerlo de nuevo "con propuestas lanzadas por CSIF, como personal sanitario en centros".

CSIF recalca, en un comunicado, que el plan redactado por la administración "no se corresponde con la realidad de los centros educativos". En este sentido, avisa "del riesgo para profesionales, estudiantes y familias y exige a Conselleria que rectifique e introduzca propuestas presentadas por la central sindical".

Entre las "carencias" de este plan, el sindicato señala que "no regule personal sanitario en los centros docentes, que no contemple profesionales de riesgos laborales en los recintos o la falta de un protocolo específico para colectivos vulnerables".

"FALTA DE ESCUCHA"

Igualmente, critica que el proyecto "no prevé pruebas PCR de detección de contagios por covid-19, ni al inicio del curso ni con un calendario a lo largo de él". La central sindical lleva meses insistiendo en este tema y lamenta "la falta de escucha por parte de Conselleria".

CSIF subraya igualmente que el plan de contingencia para centros educativos "no observa la obligatoriedad del uso de mascarillas y no considera a los profesionales docentes como personal de alto riesgo a pesar de su elevada exposición durante el curso" y hace hincapié en "la falta de desdobles adecuados, que garanticen no más de 15 alumnos por aula".

Por todo ello, insta a la Conselleria a que "reelabore el plan de contingencia y que incluya los diferentes escenarios y más medidas de prevención para garantizar la seguridad sanitaria en los centros educativos". Por último, reprocha que la administración "haya tardado meses en confeccionar unas directrices repletas de lagunas y que no recogen las medidas necesarias para asegurar la salud de toda la comunidad educativa".