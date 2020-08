Consejos para que los animales superen la ansiedad por tener a sus dueños más tiempo fuera de casa

El confinamiento cambió nuestras rutinas y también las de nuestras mascotas. Hemos estado con ellas más tiempo que nunca y, por eso, cuando España inició la desescalada muchas de ellas comenzaron a sufrir ansiedad por separación. Ya no estábamos tanto tiempo con ellas, la rutina volvió a cambiar... Si a nosotros nos afectan estos cambios, a los animales más.

Con el objetivo de ayudar a los animales y cuidar del vínculo tan especial que tienen con nosotros, los expertos de Purina nos han brindado algunos consejos para reducir, todo lo posible, el impacto que la ansiedad puede tener en nuestras mascotas, pues les puede causar nerviosismo, inquietud e inseguridad.

Establecer una nueva rutina

Las rutinas son muy importantes para los animales y les van a ayudar a reducir la ansiedad por separación. Por eso, conviene salir de casa y regresar siempre a la misma hora, más o menos. Pero, también hay que prestar atención a las despedidas que no deben alargarse más de lo necesario.

Los expertos de Purina también advierten que saludar a las mascotas de una manera muy efusiva al llegar a casa puede ser contraproducente. Por lo tanto, es fundamental que sí se les dé cariño, pero sin pasarnos de la raya.

Darles su espacio

En ocasiones, nosotros mismos necesitamos nuestro espacio. Pues a las mascotas les pasa exactamente lo mismo. Además, esto es bueno para ellas, ya que, en caso contrario, las acostumbraremos a que sean muy dependientes, lo que incrementará su ansiedad por separación. ¿Qué podemos hacer?

Un consejo útil es dejar que jueguen solas con sus juguetes o dejarlas solas descansando. Aunque es importante pasar tiempo de calidad con ellas, también es imprescindible respetar su espacio.

Poner ruido de fondo

Cuando estamos en casa solos, muchas veces, ponemos la radio o la televisión simplemente por oír algo. Pues esto también puede funcionar bien para los animales. Dejar la radio puesta o, incluso, un sonido en el que puedan escuchar a personas hablar puede ser interesante para reducir su ansiedad por separación.

No obstante, conviene no abusar de esto por si algún día los animales tienen que quedarse solos y en silencio. Por lo tanto, debe ser una forma de reducir la ansiedad por separación, pero no para acostumbrarlos a esto.

Utilizar juguetes que los estimulen

Para la ansiedad por separación de los animales los juguetes que los estimulen pueden ser de gran utilidad. Los comederos tipo rompecabezas son una buena opción. De esta manera, los animales están entretenidos y su ansiedad se reduce paulatinamente que es el objetivo.

Existen muchas opciones en el mercado para elegir entre juguetesque estimulen a las mascotas de diferentes formas. Encontrar el más idóneo, el que más le atraiga, será importante para que surta el efecto deseado.

En el caso de que estos consejos no nos lleguen a funcionar bien, lo adecuado es que le comentemos la situación a nuestro veterinario de confianza para que nos indique qué podemos hacer. Lo importante es intentar seguir los consejos y no esperar cambios inmediatos ni en pocos días. Reducir la ansiedad por separación requerirá de un proceso largo en el que debemos tener paciencia.