Rementeria pide a Gobierno central implicación para "no dejar caer proyectos de recuperación" por la merma de ingresos

Rementeria ha hecho este llamamiento en su mensaje con motivo de la festividad de San Ignacio, este próximo 31 de julio, a la sociedad vizcaína, a la que ha pedido que ante el coronavirus "sea ejemplar, comportándose con responsabilidad porque cada acto y cada decisión puede afectar a muchas personas con consecuencias dramáticas".

El diputado general ha reiterado al Gobierno central que, "ante esa caída de recursos, conocida, objetiva y comunicada, desde la Diputación de Bizkaia exigen ya una mayor capacidad de déficit y deuda para ayudar a salir de esta crisis, impulsar proyectos que ayuden a la recuperación en un escenario como el actual de caída de ingresos, para que la rueda no se pare porque, si la rueda se para, nos va a llevar años volver a ponerla en marcha".

"A situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Si algo justifica que una administración, que un gobierno se endeude, es para afrontar situaciones como esta. La destrucción de actividad y de empleo demandan más que nunca fondos extraordinarios para ayudar a la recuperación. Europa ha cambiado de estrategia respecto a la crisis anterior, y de una austeridad mal entendida ha pasado a inyectar liquidez para impulsar proyectos de recuperación. Ahora toca que el Estado reconozca y traslade esta misma directriz.

En su mensaje de San Ignacio. el diputado general de Bizkaia ha reclamado a vizcaínos y vizcaínas que "eviten comportamientos que puedan tener consecuencias dramáticas y advierte de que proteger la salud de las personas es imprescindible para reactivar la economía".

AYUDA EUROPEA

Así mismo ha reclamado ayuda europea para impulsar los proyectos que se recogerán en el Plan Territorial de Recuperación de Bizkaia porque este plan, ha subrayado, "responde a las prioridades marcadas por Europa: empleo, digitalización, sostenibilidad, salud e igualdad de oportunidades".

En este sentido, ha señalado que, como parte del Plan Vasco de Recuperación, el Plan Territorial de Bizkaia será remitido, "por los cauces precisos", a las autoridades europeas, para demostrar que estos proyectos merecen ayuda, ya que impulsan las prioridades marcadas por Europa para la reconstrucción.

En este punto ha recordado que Bizkaia, como territorio "tractor" de Euskadi, del Estado y de Europa, "es un motor económico que forma parte de muchas cadenas productivas globales y, a cambio de la ayuda para mantener ese motor en marcha, Bizkaia contribuye a una Europa mejor".

En este ámbito, ha enumerado el Plan Territorial de Recuperación de Bizkaia, "prácticamente cerrado", y que recoge diversos proyectos que ha calificado como "una buena vacuna para la crisis económica". Entre ellos ha señalado la extensión de la banda ancha a toda Bizkaia, la digitalización del comercio local, la Torre Bizkaia, el apoyo al emprendimiento, el hub del hidrógeno, el Nagusi Intelligence Center, la inversión productiva en infraestructuras o la regeneración del puerto de Bermeo.

Rementeria ha subrayado que todos estos proyectos siguen las directrices del programa europeo de recuperación: impulsar el empleo, la actividad económica y la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la salud.

Por ello, y reconociendo que Bizkaia va a necesitar fondos para llevarlos a cabo, ha reclamado ayuda europea y "que Europa nos ayude a coger velocidad, que nos ayude en las reformas iniciadas para la reactivación del territorio", garantizando que la Diputación la utilizará "respetando todos los controles y sin malgastar un euro".

Además de fondos europeos para impulsar los proyectos de recuperación, ha vuelto a reclamar al Gobierno central "más capacidad de déficit y deuda para todas las instituciones vascas", de modo que puedan impulsar proyectos que ayuden a la recuperación en un escenario como el actual de caída de ingresos que sufren las haciendas forales.

SIN INVITADOS

La tradicional recepción a la sociedad vizcaína que la Diputación Foral ofrece cada año en el Palacio Foral ha sido este año cancelada para cumplir las normas sanitarias y el diputado general ha ofrecido su discurso en el mismo Salón de Recepciones en el que en otras ocasiones se congrega medio millar de personas, si bien únicamente le han acompañado la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, y los diputados y diputadas forales.

Para comenzar su intervención, Rementeria ha mostrado su solidaridad con todas las personas afectadas por la pandemia del Covid-19, apelando al conjunto de la sociedad a cumplir las normas y recomendaciones sanitarias para evitar que se repitan las consecuencias dramáticas causadas por el coronavirus.

Así mismo, ha mostrado su confianza en la sociedad vizcaína, porque "juntos podemos conseguir lo que nos propongamos y ahora tenemos un reto enorme: recuperar la normalidad", para lo que Bizkaia necesita "tres cosas: salud, muchísimo trabajo y un poco de ayuda".

En ese sentido, ha recordado que, "ahora hay que seguir trabajando, más que nunca, porque los datos de caída del PIB y la destrucción de empleo lo dicen todo, aunque me temo que todavía no está todo dicho. Si no retrocedemos más, en septiembre tendremos la foto completa del daño producido", ha concluído.