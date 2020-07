Unides Podem demana en el Congrés un nou estudi d'impacte ambiental per a l'ampliació de Valenciaport

En la iniciativa, firmada pels diputats Juantxo López de Uralde, Txema Guijarro i Rosa Medel, el Grup Confederal rebutja "l'argument d'adaptar el projecte a les noves dimensions dels bucs portacontenidors, molt superiors a les previstes en el plantejament inicial".

Açò suposa, per als 'morats', que "el Port promou un avantprojecte de moll de contenidors que modifica substancialment la configuració anterior, tant en la disposició dels molls com en el dragatge, incloent una prolongació de 500 metres del dic de tancament". I denuncien que "no es va exigir un nou estudi d'impacte ambiental, doncs es va donar per vàlid el realitzat el 2006".

"El promotor del projecte va ser l'Autoritat Portuària de València (APV) i l'òrgan substantiu (el competent per a avaluar l'impacte ambiental del projecte), Ports de l'Estat, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana".

Per tant, "han passat 14 anys des que es va realitzar una avaluació ambiental per a un projecte que, a més, és substancialment diferent". "No es pot pretendre tampoc que, en una situació d'emergència climàtica que és molt més greu que el 2006, servisquen els criteris que s'avaluaren aleshores", ha advertit el diputat verd i president de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Juantxo López de Uralde,

Unides Podem defèn així que el nou projecte ha de passar una nova avaluació d'impacte ambiental que "revise la seua idoneïtat per a les circumstàncies actuals, tenint en compte la greu crisi climàtica i ecològica".