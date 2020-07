Condenan a un depredador sexual gracias a una reportera de 'AR': "Dijo que me pediría que me desnudase"

La Audencia Provincial de Madrid ha condenado a ocho años de prisión a Agustín Callejo, un hombre de 46 años que engañaba a mujeres con la excusa deofrecerles un puesto de trabajo a cambio de favores sexuales. La condena procede del caso de la violación de una chica de 19 años a la que engañó ofreciéndole un puesto de recepcionista.

El equipo de El programa de Ana Rosa llevó a cabo una investigación para pillar in fraganti al depredador sexual, que pudo emitirse el año pasado en televisión. El programa se puso en contacto con varias de sus víctimas e incluso se hizo pasar por una de las interesadas en su oferta de trabajo.

El condenado verbalizó varias peticiones sexuales durante el encuentro con la periodista que pudieron ser captadas por las cámaras de Mediaset. Tras descubrir la trampa, Callejo huyó del equipo del magazine forcejeando con una de las reporteras.

El depredador sexual se escondía tras varias líneas de teléfono móvil y varias identidades falsas. El condenado se ponía en contacto con sus víctimas a través de portales de anuncios muy conocidos en Internet en los que publicaba varias ofertas para trabajar, como recepcionistas o masajistas. Además, se hacía pasar por una tal Natalia que decía ser su secretaria.

Callejo pedía ver desnudas a las víctimas para tocarse mientras las miraba. "Dijo que alguna en ocasión me pediría que me desnudase", ha explicado Miriam Gimeno, la reportera infiltrada. "Yo te veo, yo me toco, yo te veo cómo estás y ya estaría", le decía el condenado a la reportera de Telecinco. Al parecer, esta era una de las condiciones para conseguir el puesto.

El programa de Mediaset descubrió que no sólo se tocaba a sí mismo, sino que en una ocasión había violado a una chica. La víctima se puso en contacto con el equipo, tras de identificar a su agresor en televisión después de cuatro años. Gracias a la investigación de El programa de Ana Rosa, la chica pudo denunciar la violación y el agresor ha sido condenado.