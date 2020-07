Cataluña activa la alerta por ola de calor hasta el sábado

Protección Civil de la Generalitat ha activado el Plan de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT) por una Ola de calor que se intensificará a partir del viernes y que durará hasta el sábado. Se prevén temperaturas extremas en todo el territorio, especialmente en el plano de Lleida y, a partir del viernes, en otras comarcas de la mitad oeste de Cataluña y el Alt Empordà.

Según ha informado Protección Civil en un comunicado, este jueves en el plano de Lleida la temperatura mínima no bajará de los 20ºC, excepto en las zonas de montaña. A partir del viernes, que será el día más caluroso, las mínimas rondarán los 25ºC. El mismo día también tienen aviso por temperatura máxima extrema todas las comarcas del Alt Pirineu i Aran, Berguedà, Solsonès, Bages, Anoia, Conca de Barberà, Alt Penedès, Alt Camp y Alt Empordà.

#ProteccioCivil demana extremar les precaucions davant la previsió de temperatures extremes els propers tres dies.

Alerta del pla #PROCICAT per #onadadecalor.



Nota de premsa

Recomendaciones contra el calor

Protección Civil ha recordado los consejos básicos para afrontar el calor:

Beber agua regularmente y asegurarse de que niños y ancianos también se hidratan. “Hay que tener en cuenta que los niños y las personas grandes no tienen sensación de sed aunque se estén deshidratando”, apuntan. Así como evitar beber alcohol y hacer comidas muy copiosas.

Se recomienda visitar una vez al día a familiares o personas mayores que viven solas para asegurarse que se hidratan y siguen los consejos ante las temperaturas elevadas. Eso sí, manteniendo en todo momento las medidas de seguridad por la situación de pandemia del coronavirus (distancia, higiene manos y mascarilla).

Si se tienen mascotas, hay que asegurarse de que tienen suficiente agua a su alcance y de que están en la sombra. En el caso de los perros, es importante sacarlos a pasear en las horas más frescas.

No salir a la calle en las horas de máxima insolación y, por lo tanto, las salidas para hacer deporte o ir a comprar habría que realizarlas preferentemente en las primeras horas de la mañana o al atardecer. El deporte también se recomienda realizarlo en las horas de menos calor. Si salimos, recuerdan hacer uso de gorra o sombrero.

Si no se dispone de ventilador o aire acondicionado en casa, Protección Civil propone pasar al menos un par de horas en un lugar como un centro comercial o una equipación pública como una biblioteca donde haya aire acondicionado.

Por otro lado, Protección Civil alerta del riesgo de incendios forestales e insta a no tirar colillas ni cerillas al suelo, ni caminando ni por la ventanilla del coche. También recuerda que no se deben usar barbacoas que no estén autorizadas, y estas que tienen que ser de obra.