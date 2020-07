PNV afirma que la carta de Sánchez no es suficiente para que Urkullu asista a la Conferencia de Presidentes

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Mediavilla ha afirmado que, a raíz de no convocar la Comisión Mixta del Concierto, tal y como acordaron el pasado 20 de mayo con Gobierno central, existe "una situación de desencuentro cada vez más patente".

"Lejos de intentar resituar la posición en márgenes de acuerdo, de cercanía, volvemos a ámbitos de actuación que para nada contribuyen a un entendimiento", ha señalado.

Preguntado por si la misiva de Sánchez no es suficiente para que Urkullu cambie de opinión y se desplace mañana a la Rioja, el dirigente del PNV ha respondido que no. "No, porque, primero, están las formas", ha señalado.

Ha admitido que ha habido una carta del presidente del Gobierno de España al Lehendakari, pero este "se ha enterado de la existencia de esa carta, primero por los medios de comunicación, porque llegó la filtración antes que la propia carta".

Además, "más allá de lo que son las formas", a su juicio, "hay que ir al fondo de la cuestión". "No puede plantearse una reunión de estas características, supuestamente tan importante u obligatoria, como decía la ministra de Hacienda recientemente, sin un orden del día", ha dicho.

Mediavilla se ha preguntado si Pedro Sánchez pretende "tener un monólogo" en relación a los Fondos Europeos y "una foto en la que lucir liderazgo". "Para eso, este país no está por la labor, ni un responsable político, el Lehendakari, que debe abordar otras prioridades de agenda mucho más importantes que una foto de parte", ha concluido.

