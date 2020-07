'Akelarre' de Pablo Agüero y 'Courtroom 3H (Sala del Juzgado 3H)' de Antonio Méndez Esparza competirán en el Zinemaldia

En un comunicado, los organizadores del Zinemaldia donostiarra, que celebrará su 68 edición del 18 al 26 de septiembre, han señalado que Pablo Agüero (Mendoza, 1977), que participó en New Directors con '77 Doronship' (2009) y en la Sección Oficial con 'Eva no duerme' (2015), regresará para concursar con 'Akelarre', proyecto ganador del Arte Kino International Prize del VI Foro de Coproducción Europa-América Latina en 2017.

Esta película, rodada en euskara y castellano con Amaia Aberasturi y Alex Brendemühl como protagonistas, es la quinta del realizador argentino. Se trata de una coproducción entre España, Francia y Argentina filmada en tierras vascas y presentada como un drama histórico inspirado en un proceso judicial por brujería que tuvo lugar en el País Vasco en el siglo XVII.

Antonio Méndez Esparza (Madrid, 1976) volverá a pugnar por la Concha de Oro con su tercer largometraje, 'Courtroom 3H (Sala del Juzgado 3H)', una historia de no ficción que transcurre en un tribunal especial de Florida que dirime asuntos relacionados con los menores de edad.

El cineasta afincado en Estados Unidos regresa con esta coproducción hispano-estadounidense al Festival donde ya presentó sus anteriores obras, 'Aquí y allá' (2012), que ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes y después se proyectó en Horizontes Latinos, y 'Life and Nothing More' (La vida y nada más, Sección Oficial, 2017), con la que recibió el Premio Fipresci y el Premio John Cassavetes en los Spirit Awards.

Por su parte, Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) participará por tercera vez en la Sección Oficial, tras 'Que Dios nos perdone' (Premio del Jurado al mejor guión, 2016) y 'El reino' (2018). En esta ocasión, el director mostrará fuera de concurso 'Antidisturbios', una serie de Movistar+ de seis capítulos sobre un grupo de policías antidisturbios que se enfrenta a una acusación de homicidio tras ejecutar un desahucio que se complica. En el reparto figuran Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado.

La Sección Oficial contará también con la proyección especial de 'Patria', serie de ocho episodios creada por Aitor Gabilondo para HBO Europe a partir de la novela de Fernando Aramburu, que aborda tres décadas de la historia del País Vasco a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia.

Además, la Sección Oficial se inaugurará, fuera de concurso, con un título ya anunciado, 'Rifkin's Festival', la nueva comedia romántica de Woody Allen, que cuenta con producción estadounidense, española e italiana.

La sección New Directors, que incluye primeras y segundas películas, acogerá el debut en el largometraje de dos cineastas con amplia experiencia previa en el ámbito del corto. David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987), que tras recorrer festivales de todo el mundo y presentar en Zinemira-Kimuak 'Aprieta pero raramente ahoga' (2017), concursará con 'Ane', un debut largo rodado en euskara que habla de fronteras y comunicación entre una madre y su hija desaparecida.

Por otra parte, la coproducción hispano-holandesa 'La última primavera', ambientada en el barrio de chabolas de la madrileña Cañada Real, está dirigida por Isabel Lamberti (Bühl, 1987). El cortometraje 'Volando voy' (2015) de esta cineasta, nacida en Alemania y criada en España y Holanda, logró el Torino Award de Nest, actividad entonces celebrada bajo el nombre de Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine.

Además, Imanol Rayo (Pamplona, 1984), que ganó el Premio Zinemira con su debut 'Bi anai' (2011), presentará su segundo largometraje 'Hil kanpaiak/ Campanadas a muerto', una historia basada en la novela '33 ezkil', de Miren Gorrotxategi, que comienza con la aparición de un cráneo en los terrenos de un caserío.

Por otro lado, la sección Zabaltegi-Tabakalera albergará el regreso de Juan Cavestany (Madrid, 1967), quien tras filmes como 'Gente en sitios' (Made in Spain, 2013) y series como 'Vergüenza' (Zabaltegi-Tabakalera, 2017), emplea 'Un efecto óptico' para enredar a Pepón Nieto y a Carmen Machi en un bucle temporal.

También se programarán tres cortometrajes, el primero de ellos 'Correspondencia', que plasmará el intercambio de misivas audiovisuales entre las cineastas Carla Simón (Barcelona, 1986), que debutó con 'Estiu 1993' (Verano 1993, Made in Spain, 2017), y Dominga Sotomayor (Santiago de Chile, 1985).

El segundo será 'Ya no duermo', seleccionado en el programa Kimuak del Gobierno Vasco, que supondrá el estreno de la joven Marina Palacio (San Sebastián, 1996), graduada en Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). Finalmente, Laida Lertxundi (Bilbao, 1981), que fue responsable del grado de Creación de este centro educativo, participará con 'Autoficción', una obra de corte experimental coproducida en Estados Unidos, España y Nueva Zelanda.

La sección Perlak incluirá 'El agente topo', un trabajo de la chilena Maite Alberdi (Santiago, 1983) sobre un viudo de 83 años que se infiltra como espía en una residencia de ancianos. Tras ganar el Premio EFADs-CAACI en el Foro de Coproducción Europa-América Latina de 2017, este proyecto coproducido por Chile, Estados Unidos, Alemania, Holanda y España tuvo su estreno mundial en la competición oficial para documentales internacionales del pasado Festival de Sundance.

Por último, Warner España y el Festival de San Sebastián ofrecerán un pase benéfico de 'El verano que vivimos', un drama romántico dirigido por Carlos Sedes (A Coruña, 1973) y protagonizado por Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero. Completan el reparto Carlos Cuevas, Guiomar Puerta y María Pedraza.