Les instruccions dels IES preveuen currículum "excepcional" en 1º d'ESO i possibilitat de torns des de 2º per la Covid

Les resolucions contemplen, entre altres mesures, un currículum "excepcional" en primer curs de l'ESO amb una estructura per àmbits de coneixement i la possibilitat d'establir torns des de segon per a previndre contagis, encara que la formació es planteja "presencial per a tot l'alumnat" i, per tant, s'intentarà garantir-la al màxim.

L'administració educativa recalca que la situació generada per la crisi sanitària "fa necessari establir una organització extraordinària de la confecció de grups d'alumnat com a conseqüència de la necessitat d'adaptar-la a les mesures de prevenció i higiene".

Per açò, en el curs pròxim, l'organització dels grups d'alumnat seguirà una sèrie de premisses per a "aconseguir que els centres siguen espais el més segurs i saludables possible". En aquest sentit, la resolució d'ESO i Batxillerat, consultada per Europa Press, assenyala que "la formació per a tot l'alumnat serà presencial".

Afig que els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia mantenint la distància mínima interpersonal d'1,5 metres hauran de garantir, com a mínim, la presència diària de tot l'alumnat de Primer d'ESO, Formació Professional Bàsica, PAC, PMAR i PR4.

L'assistència de l'alumnat d'aquells grups que superen el nombre màxim per aula, determinat pel requisit de mantindre la distància interpersonal d'1,5 metres, una vegada vista l'organització dels espais i les disponibilitats del professorat, després de reorganitzar els grups per al curs 2020-2021, serà en dies alterns.

Els centres utilitzaran les aules i espais més grans per a situar els grups de Primer d'ESO i ajustaran el nombre màxim d'alumnes o alumnes que cap en cada grup d'acord amb la capacitat de les aules.

Atés que tots els grups que vagen a assistir en dies alterns tindran un nombre reduït d'alumnes -15-, les hores assignades per a desdoblegar grups, reforços i les hores addicionals previstes en el pla d'actuació per a la millora (PAM) s'utilitzaran per a la reducció de la ràtio en els grups de Primer d'ESO que siga necessària i per a poder incorporar altres grups d'alumnes o alumnes (especialment de Segon d'ESO) a l'activitat presencial diària.

L'alumnat que haja d'assistir en dies alterns acudiran presencialment al centre els dilluns, els dimecres i els divendres d'una setmana, i els dimarts i els dijous de la setmana següent, i al revés. El professorat haurà de planificar el seu treball de manera que es desenvolupen presencialment amb l'alumnat les tasques que requerisquen una activitat presencial i li marquen les activitats que ha de realitzar el dia que no assistirà al centre.

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, la distribució horària podrà ajustar-se al que determine el pla d'actuació personalitzat.

Així mateix, amb caràcter general, quan en un centre estiguen constituïdes dos o més modalitats de Batxillerat, s'agruparà l'alumnat en les matèries comunes i en les pròpies de modalitat, específiques o de lliure configuració autonòmica coincidents.

Donada la situació provocada per la Covid-19 durant el curs 2019-2020, per al curs 2020-2021 s'haurà de prioritzar, sempre que siga possible, la continuïtat dels tutors o tutores amb els grups d'alumnat dels quals eren tutors el curs anterior. En Primer d'ESO, les persones que exercisquen la tutoria seran professorat amb destinació definitiva en el centre. Excepcionalment, la direcció podrà designar a un docent sense destinació definitiva i ho comunicarà a la Inspecció educativa.

La Conselleria ha disposat també que es durà a terme una "organització curricular excepcional" en tots els grups del primer curs d'ESO de tots els centres educatius, estructurant-ho per àmbits de coneixement "amb la finalitat de facilitar una transició adequada de tot l'alumnat procedent de sisé de Primària".

Aquesta organització curricular ha de contemplar diferents possibilitats d'agrupació de diferents matèries en àmbits, a partir de les experiències ja desenvolupades pels diferents centres.

Segons va explicar en el seu moment el secretari autonòmic, Miguel Soler, aquesta organització és "flexible" i els centres poden treballar els seus propis esquemes: des de crear un àrea humanística i una altra lingüística fins a dissenyar àrees cientificotècniques o artístiques. "La Conselleria estableix un marc general i un procediment perquè els centres adopten el seu model", va apuntar Soler.

Quant a la Formació Professional, es determina, igualment, que la formació per a tot l'alumnat serà presencial. Els centres, per tant, organitzaran els grups i els torns de presencialitat, en el seu cas, en funció dels recursos humans, materials i d'espais disponibles per a maximitzar aquesta presencialitat.

Si no es pot assegurar l'assistència física amb la distància mínima interpersonal hauran de garantir, com a mínim, la presència diària de tot l'alumnat d'FP Bàsica. El professorat d'aquests grups haurà de planificar el treball d'acord a aquestes circumstàncies.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha asseverat aquesta mateixa setmana que, si la situació de la pandèmia és similar a l'actual, la idea és garantir la màxima presencialitat possible. Així, "amb caràcter general", es contempla "al cent per cent de l'alumnat, dies i horari en Infantil i Primària; en primer de l'ESO i ensenyaments amb major diversitat, com l'FP Bàsica".

A més, afirma que la majoria dels centres també possibilitaran una presencialitat "molt elevada" en segon de Batxillerat i de l'ESO. En la resta de grups de Secundària, es podrà establir l'assistència en dies alterns amb fins a 15 alumnes, la qual cosa facilitarà una atenció més "individualitzada" i que no hi haja una "desconnexió" dels estudiants, emfatitza.

"ESPECIAL IMPORTÀNCIA" DE L'ACCÉS

Les instruccions d'ESO i Batxillerat per al 2020-2021 posen l'accent en l'"especial importància" de regular l'accés de l'alumnat i remarquen que, en el cas que la situació ho requerisca i d'acord amb el pla de contingència establit, es prendran les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la Covid-19 per als centres educatius en el curs 2020-2021, establides conjuntament per la Conselleria de Sanitat i la d'Educació, tant en l'entrada com en l'eixida d'estudiants.

Amb caràcter general, i a fi d'evitar l'absentisme escolar i de reservar la defensa de l'interés superior dels menors, els centres hauran de permetre l'accés de l'alumnat al centre durant tota la jornada escolar, i serà el centre, segons la seua autonomia, el que establisca el protocol d'accés a l'aula. En tot cas, haurà de garantir-se una correcta atenció educativa a aquest alumnat.