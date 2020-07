"El virus tiene un 'efecto dominó' catastrófico en el turismo, ha destruido ya 100 millones de empleos en el mundo"

El sector turístico es la principal 'industria' de España, ya que supone casi el 13% del Producto Interior Bruto (PIB). Y en la actualidad es, sin duda, el sector más afectado por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19. Gloria Guevara es la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el foro que representa al sector privado turístico a nivel mundial. Guevara explica a los lectores de 20minutos el brutal impacto del coronavirus y las medidas que, en su opinión, se deben tomar para evitar la ruina total del sector turístico y la pérdida de casi 200 millones de empleos a nivel mundial.

¿Cuántos empleos del sector turístico se pueden perder en España?

El WTTC estima que hasta 197 millones de empleos a nivel global están en riesgo de desaparecer por la emergencia sanitaria. Debido al efecto de la pandemia de coronavirus, se pierden diariamente, en promedio, un millón de empleos en el sector turístico.

Al momento, han desaparecido alrededor de 100 millones de empleos en el sector de viajes y turismo alrededor del mundo por los efectos negativos del Covid-19, de ellos, un millón corresponden a España.

El cierre de hoteles, la suspensión de vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales, el cese de las líneas de cruceros y las crecientes prohibiciones de viajes globales, están teniendo un catastrófico “efecto dominó” que impacta a un gran número de proveedores en la cadena turística en todo el planeta.

Bañistas en una playa de Palma de Mallorca Isaac Buj

¿Quiénes son los más vulnerables del sector?

Las pequeñas y medianas empresas en todos los niveles dentro de la industria, como los operadores turísticos, los agentes de viajes y los comerciantes únicos, son especialmente vulnerables.

¿Qué ha propuesto el Consejo Mundial de Viajes y Turismo?

Un plan para que los gobiernos puedan combatir el efecto devastador de Covid-19, que incluye las siguientes acciones:

Proteger los salarios, ingresos y empleos de millones de personas que están en riesgo.

Los gobiernos deben otorgar préstamos a las compañías de viajes y turismo, como estímulo para evitar que colapsen y se pierdan más empleos.

Eliminar los aranceles e impuestos para los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un período recomendado de 12 meses.

¿Qué opina de que países como Gran Bretaña, Bélgica o Alemania desaconsejen viajar a España e impongan cuarentenas?

El WTTC lamenta que el Reino Unido y otras naciones hayan excluido a España de su lista de países seguros exentos de cuarentena.

Si bien es primordial preservar la salud y la seguridad de los viajeros, así como de quienes trabajan en la industria de viajes y turismo, esta medida será un duro golpe para aquellos turistas que ya se encuentran en España y que ahora se verán obligados a aislarse 14 días cuando regresen a sus hogares.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo considera que las cuarentenas no ayudan a restablecer la confianza del consumidor

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo considera que las cuarentenas no ayudan a restablecer la confianza del consumidor, sobre todo en un momento en que se necesita alentar a las personas a que vuelvan a viajar.

Dos turistas británicos en Barcelona. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

La Mesa del Turismo de España y partidos de la oposición han pedido la destitución del director del Centro de Coordinación de Alertas del Gobierno español, Fernando Simón, por agradecer a esos países, Gran Bretaña y Bélgica, que desaconsejen viajar a España. ¿Qué opina usted?

El WTTC es respetuoso de las acciones que toman los gobiernos, sin embargo, hace un llamamiento a que se actúe con total responsabilidad y se brinde un apoyo decidido a la actividad turística.

Hemos exhortado a los gobiernos a considerar bloqueos a nivel local, en lugar de cerrar las fronteras de toda una nación, ya que pintar un país entero con el mismo pincel no beneficia a nadie.

Hemos exhortado a los gobiernos a considerar bloqueos a nivel local, en lugar de cerrar las fronteras de toda una nación

Si bien entendemos la preocupación que existe por destinos como España, con nuevos casos de la Covid-19, la mayoría del país y sus islas, que son destinos de vacaciones increíblemente populares, tienen menos casos que el Reino Unido.

Los gobiernos deben tomar decisiones e implementar políticas públicas que reduzcan el impacto en los turistas y en el sector de viajes y turismo.

Fernando Simón analiza la evolución de la pandemia EFE/Kiko Huesca

España es un país cuyo sector turístico representa casi el 13% del Producto Interior Bruto, ¿puede sostenerse económicamente sin turismo extranjero?

España es un caso de éxito en materia turística a nivel global, sus atractivos, tradiciones gastronomía y cultura son reconocidos internacionalmente.

España ha ocupado un lugar privilegiado en materia de visitantes internacionales y su economía depende, en buena parte, del aporte que realiza la actividad turística al Producto Interno Bruto, a la generación de empleos e inversiones.

¿Los distintos gobiernos deben apoyar decididamente al sector turístico o puede sobrevivir solo?

El WTTC hace especial énfasis en la importancia de que se tiene apoyar el turismo desde el ámbito gubernamental. No podemos dejar solos a los empresarios del ramo, ya que el turismo será un factor clave para la recuperación de las economías, no solo de España, sino de todos los países que tienen una clara vocación turística.

No podemos dejar solos a los empresarios del ramo, ya que el turismo será un factor clave para la recuperación de las economías

Desde la visión del WTTC, los países que están protegiendo a su sector y a sus trabajadores, serán los primeros en salir adelante en esta crisis, una vez superada la emergencia sanitaria del coronavirus.

Varios turistas se hacen una foto junto a los Jardines de S'Hort del Rei de Palma de Mallorca durante el primer día de uso obligatorio de la mascarilla en Baleares por el Covid-19, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España) a 13 de julio de 2020. Matias Chiofalo

No sabemos cuándo terminará esta crisis. Lo que sí sabemos, es que si no aprendemos de las mejores prácticas y cuidamos de este valioso sector, cuando sea el momento no habrá nada que reactivar y el impacto social y económico tardará años en reponerse.

Nosotros insistimos en que hay que aprender de las experiencias del pasado, escuchar a los expertos y, sobre todo, ejecutar acciones específicas para beneficio del sector. No es un gasto, es una inversión para evitar el colapso de la industria turística y de los países.

Usted es mexicana, ¿cómo se está viviendo la crisis del Covid-19 en su país? ¿Cómo está afectando al sector turístico en México?

México, al igual que el resto de las naciones de América Latina, viven en este momento una fase crítica de la pandemia. Hemos visto cómo la oleada del virus pegó, primero en Asia, luego en Europa y ahora el epicentro se encuentra en América.

México, al igual que el resto de las naciones de América Latina, viven en este momento una fase crítica de la pandemia

Nos complace que los destinos turísticos en México han sido receptivos y han adoptado los protocolos de higiene y sanitización emitidos por el WTTC para el sector turístico, que incluye medidas para la protección de la salud de visitantes y colaboradores de los sectores de hotelería, aviación, aeropuertos, restaurantes, cruceros, transportes, centros de entretenimiento, parques recreativos, agencias arrendadoras de autos y renta temporal de hospedajes.

Destinos como Cancún, el Caribe mexicano y Los Cabos, entre otros, han obtenido el Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp=.

Si no se consigue una vacuna efectiva en un año, ¿es sostenible el sector turístico tal como lo concebimos?

El Covid-19 llegó para quedarse, debemos aprender a convivir en esta nueva realidad, incluso antes de que la vacuna esté disponible.

El turismo ya ha comenzado su recuperación en la región de Asia, que fue el epicentro inicial de la pandemia, donde ya abrieron hoteles, negocios y se reactivaron los vuelos.

El turismo ya ha comenzado su recuperación en la región de Asia, que fue el epicentro inicial de la pandemia

La reapertura también ha sido gradual en Europa, aunque hemos notado que no existe una coordinación entre los países, por ello desde el WTTC insistimos en la necesidad de homologar los protocolos de viaje y las medidas sanitarias.

Un técnico maneja una prueba en un laboratorio, en una imagen de archivo. RONALD WITTEK / EFE

¿Existe coordinación en Europa para hacer frente al coronavirus?

Vemos que en algunos países de Europa es obligatorio el uso de mascarillas, pero en otros no; en algunos hay restricciones de viajes, pero en otros no. Esto solo genera confusión y desconfianza entre el viajero, por ello es importante estandarizar medidas, eliminar restricciones fronterizas innecesarias, al igual que alertas de viaje.

¿Deben hacerse mayores controles en los aeropuertos?

El WTTC ha hecho un llamamiento para que todos los aeropuertos que atienden viajes internacionales, implementen estándares de prueba reconocidos a nivel mundial para los pasajeros entrantes y salientes. Esto brindará tranquilidad a todos los viajeros, mantendrá "corredores aéreos" entre países y eliminará los daños y las interrupciones causados por cuarentenas contundentes que impactan masivamente la recuperación del sector de viajes y turismo.

Llegada de turistas alemanes al aeropuerto de Palma de Mallorca. EUROPA PRESS

Como parte del proceso de evaluación, las pruebas deben incluir controles de temperatura y pruebas de hisopo para todos los pasajeros que llegan y salen con resultados en 24 horas, y solo aquellos que dan positivo, con o sin síntomas, deben ponerse en cuarentena. Donde hay aplicaciones para ayudar en regímenes efectivos de prueba y rastreo, se debe aconsejar a los pasajeros que se registren y los usen.

¿Qué más medidas de seguridad puede haber en el sector turístico?

Necesitamos cuidar la salud de los viajeros y colaboradores de la industria turística. En la nueva realidad del turismo habrá estrictos protocolos sanitarios en aeropuertos, hoteles y cruceros, que garanticen plena seguridad a los viajeros. Para ofrecer limpieza de clase mundial, estándares de higiene y garantizar la seguridad de los huéspedes, los hoteles desarrollan protocolos basados en los aprendizajes de ofrecer habitaciones gratuitas a los trabajadores de salud durante la crisis de Covid-19.

En la nueva realidad turística habrá protocolos para el check-in con tecnología digital, estaciones de desinfectante de manos en puntos frecuentes, pago electrónico para evitar el contacto, en lugar de pagos en efectivo, y el uso de escaleras con más frecuencia que los ascensores para cumplir la regla de distanciamiento, entre otras medidas.

Habrá un mayor uso de las escaleras que de los ascensores y más pagos electrónicos que con dinero en efectivo

Los operadores de cruceros tomarán más medidas para garantizar que los barcos estén libres de Covid-19, incluido el uso de guantes y limpieza de habitaciones más frecuente.

¿Cómo se podrá reactivar el turismo?

La reactivación del turismo se dará en etapas: Los viajes volverán, primero, a los mercados nacionales con vacaciones en casa, viajes de corta distancia, especialmente en automóvil, para visitar a la familia y amigos. En una segunda fase, se darán viajes nacionales, a los países cercanos y a través de una región. Finalmente, en una tercera fase, se darán los viajes intercontinentales de largo alcance.

Los viajeros más jóvenes, en el grupo de edad de 18 a 35 años, que parecen ser menos vulnerables, también pueden estar entre los primeros en comenzar a viajar.