Coronavirus.- Atenció Primària de la Fe atén 37.248 consultes per possibles casos Covid entre març i maig

En total, en el primer semestre de l'any es va atendre prop d'un milió de consultes en els seus centres de salut i consultoris. L'objectiu principal de l'Atenció Primària ha sigut "donar servici a la població i no deixar sense assistència a pacients amb cita programada, tant per processos crònics com a aguts", segons les mateixes fonts.

Sobre aquest tema, el director Mèdic de l'Atenció Primària del Departament La Fe, el doctor Enrique Soler, ha explicat que per a donar resposta a aquests possibles casos Covid-19, com a la resta de necessitats assistencials "des d'Atenció Primària, es va modificar profundament tota l'activitat assistencial, tant en la forma d'organitzar els recursos sanitaris, com els circuits d'accés de la població".

Per a açò, ha assenyalat que s'ha instaurat un protocol d'identificació i seguiment que potencia de "forma exponencial" la utilització de la consulta telefònica per part dels professionals sanitaris. De fet, durant els primers sis mesos de l'any actual s'han realitzat més de 174.000 consultes telefòniques.

També s'ha vist augmentat el volum de visites domiciliàries, tant d'Infermeria com de Medicina de Família, a pacients que, de forma imprescindible, havien de ser valorats de forma presencial per part d'un professional sanitari.

De fet, de gener a juny des dels centres de salut del Departament La Fe s'han realitzat al voltant 39.000 visites a domicilis, la qual cosa suposa al voltant d'un 16% d'augment respecte a les visites a domicilis de l'any anterior.