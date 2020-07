Álvaro Soler y Sofía Ellar se han comprometido "tras un día de troleos"

Fue una pista decisiva, pero nadie quería dar el paso de confirmarlo públicamente. Sin embargo, la felicidad les embargaba y poco más han podido retenerlo. Álvaro Soler y Sofía Ellar, una de las parejas de artistas más célebres de nuestro país, se van a casar.

Hace apenas una semana, el pasado 23 de junio, Ellar subía a su Instagram, donde posee algo más de 350.000 seguidores, un post en el que cabían pocas dudas: aparecía su pareja sentado sobre un sofá blanco, con varios regalos de por medio, mientras descorchaba una botella de champán y había un cartel en el que se podía leer "¿Quieres?".

Los usuarios se mostraron a medio camino entre la incredulidad y la alegría absoluta: "¡Que se nos casan!", "Esa boda va a ser LA boda", "¿Se lo ha pedido ella?", "Qué bonito, por favor", "¿Cómo?", "¿Esto qué significa?", "¿Nos estáis troleando?", "¡Enhorabuena!" o "¿Boda?" fueron algunos de los comentarios.

Tenía sentido teniendo en cuenta que la cantante de Bañarnos en vaqueros, nacida en Londres pero criada en Madrid, había titulado la imagen con un "Tras un año. Tras un día de troleos. Pues quiere". Pero ahora, tal y como ha confirmado la revista ¡Hola!, la pareja ha revelado que sí, que se trataba de una futura boda que ya están planeando.

La historia de amor entre Ellar y el artista catalán se remonta a 2016, año del primer megaéxito de Soler, titulado precisamente Sofía. Sin embargo, no fue hasta 2018 que por fin dieron a conocer que estaban juntos en una hermosa publicación que pudieron ver los más de un millón de seguidores del autor de El mismo sol.

"No me gusta San Valentín... pero tú eres la mujer más guapa del mundo mundial y de las tierras medias...", le escribió Soler, a lo que Ellar contestó: "Gracias por ser el mejor compi de viaje, la mejor mochila en esta pedazo de aventura". Unas palabras que se asemejan mucho a su vida, dado que no pueden estar juntos todo el tiempo que quisieran, ya que Álvaro sigue viviendo en Berlín.

Eso sí, han tenido la suerte de poder pasar el confinamiento juntos, algo que no solo han agradecido ellos mismos, pudiendo disfrutar de su amor más que nunca, sino también sus fans, dado que les ha dado tiempo a grabar su primera canción en pareja, Barrer a casa.