Edurne y Cristina Pedroche se suman al baile viral de TikTok haciendo la coreografía de moda en bañador

TikTok es una red social que permite a los famosos llegar a su público de una manera diferente. Mientras que en Twitter miden sus palabras y en Instagram muestran su mejor ángulo, en esta nueva red social de la Generación Z pueden lucirse haciendo vídeos graciosos o siguiendo las tendencias del momento.

Si hay algo que destaca de esta plataforma son los videos de bailes sencillos de canciones poco conocidas que se acaban volviendo virales. Para conseguir más likes y popularidad, muchos se apuntan a grabarse bailando la coreografía y las personas del mundo del espectáculo no iban a ser menos.

En esta ocasión han sido Edurne y Cristina Pedroche las que se han puesto delante de la cámara para bailar, pero llama la atención la gran coincidencia de que ambas hacen la misma coreografía y llevan prácticamente el mismo vestuario.

Quién primero subió su vídeo fue Edurne, al lado de una piscina y, por lo que se ve, la cantante ha decidido dar un respiro a su melena en vacaciones y se ha dejado sus bonitas ondas naturales. La también modelo y actriz lucía un bañador cut-out asimétrico con un estampado que ha rediseñado el animal print, siendo mucho más actual. La coreografía de la cantante ha gustado tanto que ha alcanzado los casi 150.000 likes.

También ha sorprendido con su vídeo Cristina Pedroche, aunque de una manera menos sensual y mucho más cómica. La presentadora ha mostrado su cuerpo trabajado en un bikini animal print clásico.

Al parecer, Pedroche ha disfrutado tanto haciéndolo que ha preguntado a sus seguidores si deseaban ver las tomas falsas de esta grabación. Mientras tanto, el que ya ha publicado ha superado los 2 millones de visitas y dispone de más de 100.000 likes.

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y no puede faltar la polémica. Mientras que con Edurne casi todo son mensajes de sus fans alabando a la cantante, con Cristina Pedroche es otro cantar.

“Todo iba bien hasta que has bailado”, “Hay gente que no sabe cómo llamar la atención”, “Quitadle el móvil ya, por favor”, "La mujer más sobrevalorada de la historia, ¿en serio es una belleza?", "La chica se lo tiene super subido y no vale para nada" o "Aunque seas joven, no lo eres tanto para llevar eso" son algunos de los comentarios que ha recibido la de Vallecas por parte de unos haters.

Es curioso como haciendo el mismo baile y llevando prácticamente la misma ropa, una recibe halagos y aplausos mientras a la otra le llegan mensajes de odio por parte de haters que buscan destruir la autoestima de Pedroche. Por suerte, la presentadora no hace ni caso a esos comentarios y siempre se queda con lo bueno, haciendo lo que le hace feliz sin que le importe la opinión de los demás.