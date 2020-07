Joan Llodrà (MÉS per Mallorca) toma posesión en el Consell de Mallorca en sustitución de Caterina Mas

MÉS PER MALLORCA

Llodrà ha tomado posesión como conseller electo en un acto al que han asistido, entre otros, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera; el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; y la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret.

Llodrà estudió Ciencias Físicas y fue regidor en el Ayuntamiento de Manacor entre los años 2007 a 2019 y el primer gerente de la Institución Pública Antoni M. Alcover entre 2001 y 2004. Es presidente de Esquerra Republicana en Baleares y miembro de la Ejecutiva de MÉS per Mallorca. En el ámbito de la sociedad civil, es fundador de la Colla Castellera Al·lots de Llevant, y del Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI) en la Universitat per les Illes Balears (UIB). También fue también promotor y secretario del semanario local Cent per cent.