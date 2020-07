Monago insta a Vara a reclamar que "no se recorte ni un euro de la PAC", y éste replica que "no hay recorte"

Vara y Monago se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular sobre "cómo valora el recorte del 10 por ciento en los fondos de la PAC para el período 2021-2027 como resultado del acuerdo alcanzado en la Unión Europea".

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha aseverado tras que el acuerdo de la semana pasada en la Unión Europea "la realidad es que hay 39.000 millones de euros menos para el campo español", en el que se incluye el extremeño, que "va a sufrir una merma de fondos destinados a la PAC que se calcula en torno al 10 por ciento".

Monago ha señalado que el ministro de Agricultura destacó tras este acuerdo que se había conseguido el objetivo, tras lo que ha lamentado que en los "números iniciales" se recoge que "son 444 millones de euros menos en todo el periodo para Extremadura", una situación de la que el presidente extremeño "se tiene que ocupar", ya que "no vaya a ser que nos quedemos sin fondos para los agricultores".

Por eso, el dirigente del PP extremeño ha pedido a Fernández Vara que en la Conferencia de Presidentes a la que acude este viernes "exija que no se recorta ni un euro de la PAC a los agricultores y ganaderos extremeños", ya que "esa es la España vaciada, la España rural, de la que tanto se nos llena la boca pero que puede tener un recorte del 10 por ciento de los fondos", que sería "la ruina del campo extremeño".

VARA INSTA A SER PRUDENTES

Ante esta pregunta, el presidente de la Junta ha considerado que se trata de una "pregunta trampa, porque como no hay recorte no lo puedo valorar", tras lo que ha instado a "ser todavía prudentes", ya que "hasta ahora no se ha aprobado lo que viene para España ni en concepto de qué viene".

Según ha resaltado el dirigente socialista extremeño, hasta ahora "se ha aprobado el presupuesto de la PAC que crece 1,1 por ciento", y a partir de ahora se elaborarán los reglamentos, se verá "cómo se hace la transición del viejo modelo al nuevo modelo", y deberá pasar además por el Parlamento Europeo.

"Estamos adelantándonos a los acontecimientos y creo que nos estamos equivocando", ha considerado Fernández Vara, ya que no se puede hacer valoraciones "sobre algo que no está decidido", aunque en cualquier caso, ha apuntado que en lo aprobado hasta el momento "no hay recorte".

Así, Vara ha reiterado que "todavía quedan muchas cosas por decidir de la PAC", tras lo que ha lamentado que el PP "utiliza ahora los precios constantes y hace siete años utilizaban los precios corrientes", por lo que se trata de "un diálogo de sordos".

En ese sentido, el presidente extremeño ha aseverado que "lo que de verdad llega al agricultor son los precios corrientes", tras lo que ha señalado que el año que viene podrán "comprobar a ver si hay, en precios corrientes, recortes respecto de la situación anterior".

Finalmente, Vara ha señalado que la nueva PAC "va a tener contenidos en parte diferentes", por lo que a partir de ahora será necesario "discutir para proteger a los agricultores y ganaderos" para que "toda la política que en estos momentos invade Europa y que tiene que ver con la sostenibilidad, no vaya en detrimento de los intereses de los ganaderos y agricultores", donde el presidente extremeño va "a estar desde el primer día y hasta el último", ha concluido.