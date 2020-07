Detinguda una dona per robar en vivendes de Benicàssim

El 24 de juliol es va cometre un robatori en una vivenda d'aquestalocalitat. En aquesta ocasió diversos veïns havien vist tres donesen l'interior de l'edifici en les hores en les quals es van desenvolupar els fets.

El dia 25 de juliol, en la mateixa franja horària, es van cometre altres dos robatoris amb el mateix modus operandi. Després d'observar edificis idonis, aprofitaven per a accedir a l'interior dels mateixos i,mitjançant fractura de les portes d'entrada, accedien als pisos queestaven buits i s'apoderaven d'efectes de valor, fonamentalmentjoies i diners.

El dia 27 de juliol es va rebre en el Lloc de la Guàrdia Civil deBenicàssim una telefonada d'un veí que manifestava que eixe matí va eixir de casa i en tornar va observar tres dones en l'interior de l'edifici on vivia, les quals observaven diferents vivendes.

Una vegada desplaçats al lloc patrulles la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Benicàssim, van observar una dona en el carrer, la qual mantenia una actitud vigilant, la qual cosa va cridar l'atenció dels agents, per la qual cosa van procedir a identificar-la i, en ser traslladada a dependències policials, se li va trobar ocult entre la roba un tornavís de grans dimensions, un plàstic dur dels utilitzats per a obrir portes i diversos parells de guants utilitzats per a cometre els fets delictius.

Per tot açò es va procedir a la seua detenció per un suposat delicte de robatori. Es va poder determinar la seua participació en quatre robatoris amb força en vivendes comesos els dies 24, 25 i 27 del present mes en la localitat de Benicàssim.

La persona detinguda, una vegada instruïdes les diligències, va ser entregada en el Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Castelló.