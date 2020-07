Detinguda una parella per explotar set joves llatinoamericanes com a empleades domèstiques a Godelleta

Les investigacions van començar a la fi del passat mes d'abril del 2020 per la Guàrdia Civil de Xiva, quan els agents, juntament amb la Policia local de Godelleta, van ser requerits per a acudir a una vivenda situada en un dels disseminats del terme municipal de Godelleta.

Els agents van trobar tres joves llatinoamericanes, que van sol·licitar el seu auxili, que els va ser prestat amb la col·laboració d'una organització sense ànim de lucre que es va fer càrrec de resituar-les temporalment.

Les investigacions realitzades en aquesta operació Fake-Job van permetre esbrinar que els detinguts es dedicaven a publicar anuncis en una coneguda web, oferint ocupació de servici domèstic en règim intern.

De totes les telefonades rebudes, sempre triaven el mateix perfil, dones joves, llatinoamericanes, en situació irregular a Espanya i amb residència fora de la Comunitat Valenciana, per a fer-les mes volubles a l'explotació laboral, segons les mateixes fonts.

Des de l'inici no es respectaven les condicions prèviament pactades, les joves realitzaven les tasques domestiques durant mesos fins que finalment es veien obligades a abandonar la vivenda sense haver percebut el seu salari, quedant en una situació de desprotecció.

ELS ESTAFAVEN ELS SEUS ESTALVIS

A més els autors es valien d'argúcies per a estafar les joves, les quals, els entregaven part dels seus estalvis, que la parella els deia utilitzar en inversions beneficioses per a les víctimes, però que eren fictícies, causant-los així un dany patrimonial no solament a elles, sinó a les seues famílies.

Gràcies a la investigació, es va obtindre la identificació de quatre víctimes anteriors, remuntant-se fins a l'any 2017. Així, en total s'ha identificat a set víctimes d'aquestes persones.

L'Operació Fake-Job s'ha desenvolupat durant l'estat d'alarma imposat per la crisi sanitària pel Covid-19. Els detinguts han quedat a la disposició del Jutjat número 3 de Requena (València).