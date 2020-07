La campaña "invisible Soledad" de BBK para concienciar sobre la situación de los mayores logra dos premios más

En un comunicado, la entidad bancaria ha afirmado que su campaña se ha alzado con los reconocimientos en las categorías "Most Emotional Film" y "Social: Not-for-profit/Giving Back" de este certamen internacional que todos los años reconoce "la calidad, creatividad e innovación de las marcas de pequeñas piezas audiovisuales con clips de tres segundos a documentales de larga duración". Están organizados por la publicación PR Week y la revista Campaign británica, que eligen las mejores campañas a nivel audiovisual de pequeño formato en Europa, Oriente Próximo y África.

"Invisible Soledad" nació como una iniciativa dirigida a concienciar a la población sobre la problemática de la soledad no deseada de las personas mayores, a través de la impactante instalación de una escultura hiperrrealista a tamaño natural creada por el escultor mexicano, Rubén Orozco, de la figura de Mercedes, una anciana de 89 años que aparecía sentada en un banco del Paseo del Arenal de Bilbao.

Tal y como han indicado desde BBK, "no es la primera vez que importantes premios y festivales internacionales se fijan en la campaña ideada para BBK por la agencia LLYC". A principios de año, la escultura hiperrealista de Mercedes, protagonista de Invisible Soledad, se llevó en los Premios Dircom Ramón del Corral los galardones de "mejor campaña integrada de innovación en comunicación" y "mejor campaña externa de entidades no gubernamentales, fundaciones y asociaciones", respectivamente..

En los Astrid Awards, que premian las buenas prácticas en diseño de comunicación a nivel internacional desde hace 30 años, la campaña de BBK fue reconocida con la medalla de Bronce por "mejor campaña gráfica y póster". Además, la campaña de BBK opta a más premios en la 99 edición de los ADC Awards, donde The One Club for Creativity de Nueva York premia las mejores creaciones en diseño y publicidad.

BBK presentó las pasadas navidades "Invisible Soledad", un proyecto cuyo objetivo era sensibilizar a la sociedad sobre la poca atención que se le presta a un problema tan grave como es la soledad no deseada.

La entidad colocó una escultura hiperrealista que llevaba por nombre la última persona fallecida en soledad en el Paseo del Arenal de Bilbao, hecha a imagen y semejanza de Mercedes, una mujer de casi 89 años, afectada por esta problemática y que, en realidad, seguía viva. Con esta idea se quiso poner el foco, tanto en el fallecimiento en soledad de los mayores, como en el abandono social que en muchas ocasiones le precede.

La iniciativa supuso el pistoletazo de salida de una campaña con diferentes propuestas para hacer frente a este fenómeno, como la creación de una red para la detección de personas aisladas, un observatorio de personas mayores de 80 años, la implantación de servicios de atención personalizada y de acompañamiento, e incluso una escuela para la prevención de la soledad.