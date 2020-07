Azpiazu respeta lo que decida Urkullu sobre la Conferencia y dice que Sánchez "ha sobrepasado todos los plazos"

20M EP

El consejero de Economía y Hacienda en funciones, Pedro Azpiazu, ha afirmado que respeta lo que decida el Lehendakari, Iñigo Urkullu, en torno a su asistencia o no a la Conferencia de Presidentes de este viernes y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sobrepasado todos los plazos que no se tendrían que haber sobrepasado" al no convocar la Comisión mixta del Concierto.