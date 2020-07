"El Director, al que prestaré todo mi apoyo, me ha pedido que continúe al frente hasta que decida la persona que me relevará, por lo que mi cese de actividades en este puesto no será efectiva hasta ese día", explica Cristobo.

La integración del IEO en el CSIC decidida por el Ministerio de Ciencia ha causado la marcha de cinco de los nueve directores de centro del país.