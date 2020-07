González Laya dice que Euskadi no puede dejar "su silla vacía" en la Conferencia de Presidentes porque no se entendería

20M EP

La ministra de Asuntos Exteriores, Arantza González Laya, ha afirmado que sería una "lástima" que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no acudiera finalmente este viernes a la Conferencia de Presidentes porque, "en este momento, Euskadi no puede dejar su silla vacía" y cree que los ciudadanos y empresas vascas no lo entenderían.