Belén Esteban se va indignada del plató de 'Sálvame' tras hablarse de su hija: "Estoy hasta los h..."

Cuando Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, cumplió los 18 años pidió una cosa a su madre: que se dejara de hablar de ella en televisión. La joven, expuesta en los medios desde muy niña, quería dejar de estar en el foco mediático.

Así que la colaboradora Belén Esteban trata de hacerlo y siendo como es uno de los rostros más reconocibles de Telecinco, trata de imponer el silencio sobre su hija y los asuntos que la atañen, algo que no siempre se cumple.

La periodista Carmen Pardo hablaba en la última emisión de Viva la vidade Jesulín, su mujer María José Campanario y de la relación de ambos con sus hijos, lo que incluía a Andrea Janeiro.

Así que en el último Sálvame pusieron estas imágenes, que indignaron a Belén Esteban. "No me provoquéis", decía la colaboradora, que después entró en cólera. "Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo. Ya basta. No voy a hablar, Carlota. No quiero hablar", decía Esteban sobre la supuesta poca relación entre Andrea y su hermanos.

Pero sí quería hablar. Además de hacer algún apunte sobre el supuesto trato desigual que Jesulín le da a sus hijos, Belén Esteban dijo: "Es una persona que no quiere salir", por Andrea.

Y reconoció su culpa: "Vale que yo la he puesto en el disparadero muchas veces, y me arrepiento, pero que no me provoquen".

Pero el calentón de Belén Esteban ya no tenía vuelta atrás, por lo que acabó saliendo del plató definitivamente, mientras decía: "¡Ya está bien! Que no es verdad. ¡Estoy hasta los huevos! ¡Hasta los huevos de las mentiras!".

Al poco, Belén Estaban regresaba, para recibir el ánimo de sus compañeros de programa, que no dudaron en adularla y destacar lo bien que lo hace con su hija.