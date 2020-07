Mejores servidores de WOW

2

Es un servidor por el que casi todos hemos pasado :D, personalmente no os dejéis llevar por las críticas que los demás tengan hacia este servidor ya que los baneados no son pocos y esos son los que divulgan información falsa, y si te preguntas porque los baneados no son pocos la respuesta es simple: WoWAura es una comunidad limpia de tramposos, y personajes que traen un mal ambiente a la comunidad.