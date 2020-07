Manolo, de Los dispersos, juega la última bomba de '¡Boom!' descalzo para que no se le manchen sus originales zapatos

El original calzado que lleva Manolo en ¡Boom! suele ser objeto de comentarios por parte de Juanra Bonet, pero el miembro de Los dispersos siempre encaja las bromas del presentador con una sonrisa.

Este miércoles, los zapatos del concursante impactaron al presentador: "¡Hay Dios mío lo que acabo de ver!", exclamó. "Que obra maestra son esos zapatos. Qué maravilla", añadió Bonet, mientras que Manolo afirmó que "son una monería"

Los zapatos de Manolo, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Cuando Los dispersos eliminaron a sus rivales, Los detebebeuro de litio, llegó el turno de la bomba final, donde el presentador afirmó: "Voy a decir una cosa que pensaba que no diría nunca. Si quieres, por si acaso, jugar la última bomba descalzo y pones los zapatitos ahí encima...".

Manolo no lo dudó y se los quitó para evitar que, si no se llevaban el bote y explotaba la bomba, se le mancharan: "Me quito hasta los calcetines", afirmó el concursante, mientras que Bonet añadió: "No vaya a ser...".

Manolo, descalzo en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Al final, Victoria, Miguel Ángel y Manolo fallaron 5 de las 15 preguntas, así que no se pudieron llevar el bote de 1.575.000 euros, pero el veterano equipo ya ha logrado acumular en 152 programas un total de 734.900 €.