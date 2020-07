Arturo Valls muestra su lado más competitivo en '¡Ahora caigo!': "Lo he ganado y humillado"

Día tras día, Arturo Valls se esfuerza por realizar una entrada más original al plató de ¡Ahora caigo!, y este miércoles apareció con una pala y una pelota para mostrar su lado más competitivo.

"Perdonad, vengo directo de la playa. Me he cambiado de milagro", comentó el presentador al subir las escaleras del plató del concurso de Antena 3. "Tenía a medias un partido de palas de playa y debía acabarlo porque soy muy competitivo", añadió.

Valls contó que "el partido iba empatado y si no remontaba, no me podía ir", pero "se me estaba haciendo la hora de venir al programa", señaló el presentador. "Íbamos empatados a dos sets e iba perdiendo el quinto", afirmó el valenciano.

"La sangre me hervía, me he acercado a él para decirle a la oreja que iba a merendar arena porque ese set lo ganaba yo. Que lo iba a flipar", admitió Valls entre risas. "Se ve que eso le ha amedrentado un poco", añadió.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

El presentador narró el final de su partido hasta que "le he ganado", señaló, provocando los aplausos de los concursantes y del público presente en el plató del programa. "No lo he ganado, lo he desmoralizado, lo he humillado", exclamó.

"Al final mi hijo se ha ido llorando a casa", añadió mientras los espectadores se reían con la situación vivida por el presentador. "Entonces me he venido al plató y mi señora me ha dicho no sé qué de ser buen padre", afirmó entre risas mientras comenzaba el concurso.