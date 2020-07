Siete de cada diez mujeres se sienten mucho más cansadas y estresadas que antes de la pandemia de coronavirus

Una encuesta elaborada por DKV Salud y el Club de Malamadres desvela cómo ha afectado a las mujeres con hijos la crisis del coronavirus, que, en general se encuentran mucho más cansadas y con un estrés emocional y físico elevado. Y es que, de entre los 10.000 miembros de la comunidad de ‘Malamadres’ que respondieron a la encuesta, más de7 de cada 10 aseguran estar con un nivel de cansancio muy alto y mucho más cansadas que antes del inicio de la crisis.

Tristes, apáticas y desmotivadas

Detrás de este cansancio se encuentra la sobrecarga de tareas que han sufrido, principalmente las mujeres, al tener que compaginar el teletrabajo con el cuidado de los hijos, las tareas domésticas y la educación a distancia de estos. Esta sobrecarga, unida a la incertidumbre por el futuro próximo -por ejemplo, no saber cómo será la vuelta al colegio- y a la falta de tiempo para dedicarse a ellas mismas ha provocado un desgaste emocional que ha hecho mella en su salud mental de muchas de ellas. Según esta encuesta, el 86% de las mujeres asegura que sentirse apática, triste o desmotivada y que pide como solución, “en primer lugar, estar sola, sin sus hijos ni parejas; en segundo, dormir; en tercero, hacer lo que quieren; en cuarto, desconectar y, en quinto, silencio”, aseguran desde el Club de Malamadres. Además, tampoco se muestran muy optimistas de cara a las vacaciones, pues casi la mitad de ellas -un 43%- cree que no va a poder descansar lo que necesita.

Los resultados de esta encuesta están en consonancia con la investigación que llevaron a cabo Cristina Benlloch y Empar Aguado, profesoras del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, y la politóloga-jurista Anna Aguado. A través de la realización de encuestas telefónicas, observaron que eran las mujeres las que, durante el confinamiento, además de teletrabajar, se encargaban mayoritariamente del cuidado de los hijos y de su seguimiento escolar y que era habitual que trabajaran durante la madrugada o que se levantaran muy temprano para adelantar tareas.

Medidas urgentes para conciliar de verdad

Esta situación ha empujado a al Club de Malasmadres a exigir medidas urgentes al Gobierno que favorezcan la conciliación a través, por ejemplo, de la campaña Esto No es Conciliar, donde pidieron alternativas y apoyo a las familias durante esta crisis, “nos preguntamos qué piensa hacer el Gobierno si los colegios llegan a cerrar por la crisis del coronavirus o hay que activar un plan online o semipresencial y los padres y madres tienen que ir a trabajar. Urgen medidas que garanticen a las familias la conciliación”, afirma Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres.

Entre las medidas que exigen, se encuentran el teletrabajo por imperativo legal hasta que se normalice la situación; facilitar la adaptación de jornada y la reducción de la misma sin pérdida salarial, siendo el Estado el que asuma el coste; y una ayuda retributiva -distinta al Ingreso Mínimo Vital- para la contratación de personal para aquellas familias en las que ambos miembros que estén trabajando fuera del hogar.