Representantes del mundo del deporte en Cataluña celebran "la victoria" de que se permita la reapertura de gimnasios

La Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, la Indescat, la Adecaf, Gestiona, la Federación Catalana de Natación y la Asociación Empresarial de Clubes de Natación de Cataluña han celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que permite reabrir los gimnasios.

Los representantes del mundo del deporte habían presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Govern que les obligaba a parar toda la actividad deportiva.

En un comunicado, las organizaciones deportivas celebran "esta victoria" y reclaman una mesa de diálogo efectiva con el Gobierno para trabajar conjuntamente la gestión de la crisis y evitar "hechos similares".

Según se ha sabido este miércoles, el alto tribunal ha otorgado las medidas cautelares pedidas y permite abrir centros deportivos y gimnasios.

Las entidades denunciaban que las medidas y el cierre total había sido "injusto, arbitrario y desproporcionado". En este sentido, la resolución dice que "no se justifica la proporcionalidad en el cierre total de los establecimientos" y condiciona la apertura al cumplimiento de las medidas de prevención dictadas por el Procicat.

"Esto implica que las instalaciones y centros deportivos pueden volver a abrir las puertas en fase de reanudación y seguirán aplicando todos los protocolos, medidas de seguridad e higiene para garantizar la práctica segura de la actividad física y deportiva", apuntan las entidades, que han convocado una movilización esta tarde en la calle Balmes.

El mundo del deporte celebra la decisión del TSJC de permitir la apertura de los gimnasios en Cataluña. Esta tarde han llenado la Gran Via de Barcelona

Los gimnasios han denunciado su cierre por "injusto, arbitrario y desproporcionado" y celebran poder abrir de nuevo. Ellos son la Marta de la UFEc y el Pol, profesional de futbol americano

"No era justo"

Marta Grau, que está abonada en un gimnasio de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, donde trabaja su marido, ha explicado que están "muy contentos" por la decisión del TSJC porque "no es justo que se pueda ir a playas y terrazas, donde muchas veces no se respetan las distancias de seguridad, y a gimnasios no".

En el gimnasio al que acude, ha apuntado, "te toman la temperatura cuando entras" y existe un "protocolo" para evitar contagios de Covid-19.