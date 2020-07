Coronavirus.-Navarro: "Detrás de la decisión de Reino Unido hay un fracaso en política de exteriores" de España

En declaraciones a los periodistas en su visita a la localidad de Cómpeta, Navarro ha criticado al Ejecutivo central porque, a pesar de tener como principal industria al turismo en varias comunidades autónomas, como sobre todo Andalucía, "no se ha dejado la piel por defenderlo y además nos margina, intentando salvar sólo a las islas ante el veto británico".

El Gobierno de España ha demostrado, a su juicio, "un absoluto desconocimiento de lo que supone el turismo para comunidades como laandaluza, provincias como la nuestra y municipios como Cómpeta", ha dicho.

Para Navarro, "no sólo no se anticiparon en materia sanitaria ante la pandemia, sino que no lo están haciendo a la crisis social y económica que ya tenemos encima y que podríamos salvar algo con esta temporada estival turística".

En relación con Cómpeta, ha recordado que se trata de una localidad "eminentemente turística, con un millar de vecinos residentes de origen británico", por lo que, por tanto, "la cuarentena impuesta por el Reino Unido a España ha sido un jarro deagua fría aquí".