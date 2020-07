Una tortuga careta posa 85 ous de matinada en la platja Cap Blanc de Cullera

Aquesta matinada, un pescador ha donat l'avís al 112 i ha motivat l'activació del protocol de la Xarxa d'Encallaments de la Comunitat Valenciana, formada per la Conselleria, la Universitat de València (UV) i la Fundació Oceanogràfic, informa la Generalitat en un comunicat.

En aquesta ocasió s'han comptabilitzat 85 ous, 17 d'ells traslladats a incubadores de l'aquari de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La resta s'han col·locat en un niu habilitat en una zona del Saler, a resguard del contacte de curiosos o passejants accidentals.

Després de realitzar la posta, la tortuga ha tornat al mar amb un xicotet dispositiu de geolocalització instal·lat per la Universitat Politècnica de València (UPV), amb el que queda registrat la seua ubicació i itinerari. La mare ha realitzat un desplaçament curt cap al sud en paral·lel a la costa.

Més enllà d'aquest cas, Emergència Climàtica fa una crida a la ciutadania perquè avise immediatament al telèfon d'emergències 112 si observa tortugues marines en platges.

Per a fer front a aquests esdeveniments especials, la Comunitat compta amb la Xarxa d'Encallaments i la col·laboració de la UPV i de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica per mitjà del projecte 'Life ip intemares". També participen en la logística l'Ajuntament de València, el Parc Natrual de l'Albufera i la Demarcació de Costes de València.