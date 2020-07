Un jutjat ratifica l'aïllament hospitalari de 17 migrants arribats en pastera a Benidorm davant risc de Covid

L'administració sanitària va prendre aquesta decisió diumenge passat, davant el contacte estret que havien mantingut els afectats amb altres immigrants que han donat positiu per coronavirus i pel fet que totes les pasteres interceptades provenien del mateix vaixell d'abastiment, per la qual cosa la seua lliure circulació podia suposar un risc per a la salut pública, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El magistrat ha ratificat, en una interlocutòria datada ahir dimarts, l'internament dels 17 immigrants en l'Hospital General d'Alacant amb la condició que en el termini més breu possible, i en tot cas no superior a 48 hores, l'administració done audiència a aquestes persones aïllades i els informe dels drets que els assisteixen, concernents al dret de defensa i a la possibilitat de recórrer la resolució administrativa.

A més, acorda que el període d'hospitalització i aïllament obligatori dure el "temps estrictament indispensable per a evitar riscos a la salut pública".

De manera que quan siga possible, l'hospital haurà de donar directament l'alta als afectats sense necessitat de recaptar autorització judicial.