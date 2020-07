La madre de Dakota Tárraga admite que su hija sí fue detenida, pero desmiente los malos tratos: "Habría denunciado"

Dakota Tárraga, uno de los rostros más recordados de Hermano mayor, ha vuelto a dar que hablar tras su detención el pasado fin de semana en Alicante. Según contó Diario Información, la joven le habría propinado un puñetazo y un empujón a su madre, motivo por el que pasó supuestamente una noche en el calabozo.

La exconcursante de Supervivientes desmintió estas informaciones a través de sus redes sociales. "Yo no he hecho nada. A mis palabras me remito espero y quiero que toda España vea esa denuncia de los que ellos han hecho una afirmación. Tarde lo que tarde, esto no lo voy a permitir", escribió, recibiendo unas horas después el apoyo de Nadia, su madre, que intervino en Sálvame.

"Cuando vi la noticia me dieron ganas de reírme, pero a mi hija la hicieron llorar y a eso no hay derecho cuando no has hecho nada", explicó en una entrevista por vía telefónica, asegurando que si Dakota le hubiera hecho daño, habría actuado.

"Si mi hija me hubiera hecho algo, te garantizo que yo le planto una denuncia, pero si fuera verdad no estaría conmigo, porque no la tendría en mi casa", subrayó. No obstante, admitió que Dakota sí fue detenida, aunque por "una cosa de hace años" relacionada con asuntos de "dinero".

Finalmente, la joven contactó con Chelo García-Cortés y volvió a descartar cualquier tipo de agresión. "Me ha dicho que me lo explicará llegado el momento", se ha limitado a apuntar la colaboradora. "Los padres de Dakota, sobre todo la madre, están dando un ejemplo", zanjó.