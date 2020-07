El bitllet senzill torna als busos de l'EMT amb una nova app i transbords il·limitats durant una hora

La pandèmia ha canviat molts aspectes de la vida diària. Un d'ells, sens dubte entre els més afectats, és el transport públic urbà. Fins a tal punt, que la majoria de les empreses públiques ja no permeten la compra a bord dels vehicles del bitllet senzill per a evitar contagis en manipular les monedes, la qual cosa obliga a comprar bons multiviatge o abonaments temporals amb antelació si es vol accedir als autobusos.

Per a tornar a activar aquest servei de manera segura, un dels punts contemplats en el Pla de Reconstrucció de València aprovat pel ple municipal, l'EMT activarà aquest divendres la nova app mòbil EMTicket, mitjançant la qual es podran adquirir, pagant amb targeta de crèdit, bitllets senzills.

Aquest programari permetrà emmagatzemar fins a 20 viatges, que s'hauran d'activar en pujar a l'autobús i ensenyar al conductor (quan es torne a accedir per la porta davantera, una vegada s'instal·len les noves mampares higièniques).

Com a novetat, el nou bitllet senzill digital permetrà realitzar transbords il·limitats durant una hora, enfront de l'ús únic per trajecte de l'anterior títol de transport, que va ser suprimit el 13 de març.

Segons ha explicat el director gerent de l'EMT, Josep Enric García Alemany, la nova app serà una espècie de solució pont fins dins de sis mesos, quan la companyia pública té previst licitar un nou sistema de venda i maquinari a bord dels autobusos que, segons ha dit, serà una "revolució".

García Alemany, Grezzi i Rodríguez, aquest dimecres, en la presentació de la iniciativa. JOSÉ CUÉLLAR / AYTO. VLC

Mentre eixa solució s'implementa, s'ha activat aquesta aplicació mòbil, sense cost per a l'EMT, a través de la col·laboració amb l'empresa tecnològica Masabi, el BBVA i Mastercard.

"Altres ciutats han presentat altres solucions en el context de crisi sanitària, com Madrid o Barcelona, amb codis QR que s'han de validar en els propis autobusos", ha explicat García Alemany. A València, amb aquest sistema, no s'haurà de validar, sinó ensenyar la pantalla del mòbil al conductor o revisor. Per a evitar possibles fraus, el bitllet serà dinàmic (en moviment), per la qual cosa no serà vàlida cap captura de pantalla. En arribar al minut 61, el bitllet desapareix perquè ja s'ha esgotat.

El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'empresa, Giuseppe Grezzi, ha indicat que el nou sistema "evitarà cues en les entrades als autobusos, la qual cosa ens permetrà mantindre la regularitat i velocitat comercial", un dels principals objectius en la prestació del servei de transport públic.

El director regional de BBVA, Carlos Rodríguez, ha destacat que es tracta d'un projecte "innovador, tecnològicament molt avançat", que "posa a València en el futur i al capdavant de les noves tecnologies". També ha destacat l'adaptabilitat de la ciutadania als canvis tecnològics derivats de les mesures sanitàries i ha posat en valor la col·laboració públic-privada per a materialitzar projectes com aquest.

Al 60% de la xifra habitual de viatgers

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València es troba ara mateix entorn del 60% del seu nivell de demanda habitual, que es mesura comparant el registre d'usuaris amb la mateixa data de l'any anterior.

"Ara mateix estem en la mateixa situació que Sevilla o Màlaga. Ciutats amb rebrots com Saragossa o Barcelona tenen rebrots i estan en pitjor situació", ha explicat el gerent de la companyia municipal.